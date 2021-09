Auch Baienfurt lehnt mobile Luftfilter für Schule und Kindergarten ab

Von Siegfried Kasseckert

Baienfurt (kas) - Mobile Luftreinigungsgeräte wird es auch an der Baienfurter Achtal-Schule nicht geben. Wie unlängst der Wilhelmsdorfer Gemeinderat, so hat dies auch der Baienfurter Rat mit deutlicher Mehrheit beschlossen. Wirksamer erscheine der Einbau einer Technik, die nachhaltig wirke, hieß es. Gemeint sind stationäre raumlufttechnische Anlagen, die auch noch den Vorteil bieten, dass ihre Kosten zu 80 Prozent gefördert werden können. Das Ravensburger Ingenieurbüro Vogt und Feist wurde vom Gemeinderat beauftragt, eine Grob-Analyse samt Kostenschätzung auszuarbeiten.

Das Thema Luftreinigungsgeräte für Achtalschule und Kindergärten beschäftigte den Baienfurter Gemeinderat nun schon in der zweiten öffentlichen Sitzung. Mobile Luftreinigungsgeräte hat die Gemeinde bereits für schwer belüftbare Räume der Achtalschule angeschafft, jedoch nicht für den Unterrichtsbereich und auch nicht für Kindergärten. Aktuell geht es um Luftreinigungsräte für 19 Räume der Achtalschule und um drei Räume im Kindergarten Kardelina. Es handelt sich um Räume, die auch gelüftet werden können.

Und da – so sagen es Experten – sei das regelmäßige Lüften viel wirksamer, schreibt die Gemeindeverwaltung in einer Tischvorlage. Zudem sei nicht garantiert, dass es Fördermittel gibt für Räume, die ohnehin gelüftet werden können. Und: Ein einziges Gerät pro Raum sei nicht ausreichend, um eine optimale Luftqualität zu erhalten und auf das Lüften verzichten zu können. Bei einem Anschaffungspreis von rund 3000 Euro pro Gerät müsste Baienfurt mit einer Summe von rund 66 000 Euro rechnen, mögliche Fördermittel nicht gerechnet.

Im Gemeinderat war man sich weitgehend einig, dass ein optimaler Schutz gegen eine Corona-Infektion mit mobilen Luftfiltern nicht erreicht werden kann. So sagte es Uwe Hertrampf, der Sprecher der Grünen und Unabhängigen. Und so argumentierten auch Markus Hummel (FWV) und Andrea Arnhold (CDU). Werner Fürst (CDU), früherer, langjähriger Konrektor der Achtalschule, meinte hingegen, mobile Luftfilter könnten die anderen Maßnahmen, also Maskenpflicht und Abstandhalten, durchaus unterstützen. Fürst mahnte aber auch andere Schwächen der Schule an. Die bessere Digitalisierung dürfe nicht verschoben werden. Und es sei an der Schule auch kein WLAN vorhanden. Josef Wurm (CDU) votierte für dezentrale Lüftungsanlagen. Man müsse so schnell wie möglich etwas machen. Hauptamtsleiter Andreas Lipp sagte, Ziel müsse es sein, trotz Corona die Schule so lange wie möglich offen zu lassen.

Andreas Lehle, der Rektor der Achtalschule, hielt sich auffallend zurück. Der Gemeinderat müsse entscheiden. „Wir sind keine Techniker. Es ist schwierig herauszufinden, was richtig ist“, meinte Lehle. Das soll nun das Büro Vogt und Feist tun.