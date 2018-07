Auch abseits des Trubels zeigt die Stadt ihre Reize

"Um alle deine Reize auszudrücken, müsste man dich in jedem Augenblick deines Lebens malen", sagte vor langer Zeit Jean-Jacques Rousseau (1712-1778). Es ist nicht anzunehmen, dass der berühmte Genfer Schriftsteller, Philosoph und Pädagoge die alte Reichsstadt Wangen je näher kennengelernt hat. Und doch fällt einem -- vielleicht -- genau jenes Zitat ein, wenn man dem Trubel der Stadt, dem Schmuckkästchen im Allgäu mit seinen liebevoll sanierten Häusern und Straßen, entflieht und Ruhe an der Argen sucht.

Wangens Flüsschen ist in den vergangenen Jahren wieder stärker ins Blickfeld der Öffentlichkeit gerückt. Nicht zuletzt in jüngster Zeit auch durch die Bewerbung der Stadt um eine Landesgartenschau, in der die Argen und der Argenkanal eine nicht unwesentliche Rolle spielen.

Beide liegen in jenem Gebiet, das nach dem Willen der Verantwortlichen möglichst vielen Besuchern die Schönheit und Reize Wangens abseits der alten Mauern nahebringen soll. Keine drei Minuten dauert der Spaziergang zum Argenwehr -- und doch taucht der Gast ein in eine andere Welt. Dort ist in den vergangenen Jahren viel Sehenswertes entstanden: Der Bienenlehrpfad zeigt Naturliebhabern und Familien mit Kindern an zwölf Stationen Interessantes und Wissenswertes. Der nur wenige Schritte entfernte Klostergarten der Franziskaner wird nicht umsonst von den Einheimischen als "Oase der Ruhe" bezeichnet. Blühende Pflanzen, Wasserläufe, ein Fischteich sowie ein Gemüsegarten mit Gewächshaus charakterisieren ihn.

Wer später zur Argen zurückkehrt und flussaufwärts wandert, wird jenseits der Isnyer Brücke mit dem Argenufer eines der schönsten Sträßchen Wangens entdecken. Unter der Gallusbrücke hindurch geht es weiter zum Minigolfplatz. Auf 18 Bahnen können Jung und Alt vergnügt bis abends um zehn Uhr spielen. Der dazugehörige Biergarten ist natürlich auch für weniger Sportliche geöffnet.

Danach bleiben viele Varianten, Wangen noch besser kennenzulernen: beim Besuch der Museumslandschaft in der Eselmühle etwa, beim Flanieren in der Innenstadt, bei einer Stadtführung (donnerstags um 15.30 Uhr, samstags um 10.30 Uhr, Treffpunkt beim Gästeamt) oder aber auch "Auf den Spuren von Leben und Tod" -- einem Themenweg, der den alten Friedhof Gottesacker miteinbezieht, der unter ausladenden Bäumen den Bogen spannt zwischen den Pestepidemien, den Denkmälern der einst Reichen der Stadt und den schmerzlichen Erinnerungen an die im Krieg Gefallenen.

Von unserer MitarbeiterinSusi Weber