Attraktivität gibt’s nicht zum Nulltarif

Steuererhöhungen? Für den mehr oder weniger aufgeklärten und zu raschen Einschätzungen greifenden „Wutbürger“ an den Stammtischen oder in den sozialen Netzwerken dürfte hier das Urteil schnell gefällt sein: Der OB und der Gemeinderat – in der undifferenzierten Variante „die da bei der Stadt“ – „werfen das Geld mit vollen Händen zum Fenster hinaus, und wir dürfen es bezahlen“. Doch ganz so einfach ist es nicht. Aalen hat bei den Investitionen und beim Substanzerhalt – ein Stichwort: Schulen – einen gewaltigen Nachholbedarf. Die Ansprüche an eine Stadt wie Aalen werden – ein anderes Stichwort: Eltern der Schüler – immer größer, komplexer und teurer. Aalen will und wird einwohnermäßig wachsen, die Infrastruktur – ein Stichwort: Wohnungsbau – muss da mithalten. Aalen wird dadurch aber auch attraktiver, als Wohnplatz und Wirtschaftsstandort.

Die Spirale beginnt sich nicht nach unten, sondern kann beginnen sich nach oben zu schrauben. In einer attraktiven Stadt entwickeln sich neue attraktive Arbeitsplätze, wegen denen Menschen hierher wollen. Das hat vielfältige Auswirkungen, von einer intelligenten Mobilität über gute Schulen bis hin zu einem verlockenden Kulturangebot. Zum Nulltarif ist das allerdings nicht zu haben. Auch nicht für die Bürger oder die Gewerbetreibenden. Andererseits: In einer attraktiven Stadt kann der Wert für Grundstücke und Immobilien steigen, für die Grundsteuer bezahlt werden muss. Und Betriebe können gute oder noch bessere Geschäfte machen, von denen sie dann vielleicht auch etwas mehr Gewerbesteuer bezahlen können.

Um nicht falsch verstanden zu werden: Es soll hier beileibe nicht pauschal Steuererhöhungen das Wort geredet werden. Aber auch diese Zusammenhänge sollten den Bürgern aufgezeigt werden, wenn sich der Gemeinderat im Herbst sicher zunächst kontrovers mit diesem Thema beschäftigen wird.