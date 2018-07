Attentat: Aus schlimmem Ereignis ist Gutes entstanden

Lähmung. Starre. Entsetzen. All diese Dinge begleiteten Manfred Wolfrum, als er am 11. September 2001 die Bilder des Schreckens aus New York am Fernsehgerät erlebte. „Auch ich war mit beiden Ohren am Radio“, erzählt Christoph Bührer, zu jener Zeit Kommandant der Wangener Feuerwehr. Abends saßen Wolfrum, Bührer und zahlreiche andere Feuerwehrleute im Feuerwehrhaus zusammen. Bührer: „Wir bekamen einen Alarm, der sich allerdings kurz darauf als Falschmeldung herauskristallisierte.“ Auch wenn die vermeintliche Explosion im Erba-Areal keine war, lässt sich nachvollziehen, was in den Feuerwehrleuten nach all den Eindrücken des Tages vorgegangen sein muss: „Niemand von uns hätte zu diesem Zeitpunkt auch nur noch einen Tropfen Blut gegeben.“

Viele Tropfen Blut waren zeitgleich in New York bereits vergossen, viele Feuerwehrleute tot. In Manfred Wolfrum reifte schnell ein Gedanke, den er seinem Kommandanten auch wenige Tage nach dem Attentat mitteilte: „Wir müssen da was tun!“ Von der Feuerwehrbrücke Berlin - New York, von der Solidarität der großen deutschen Wehren unter dem Schirm der Hauptstadtfeuerwehr mit den Überlebenden und Angehörigen der Katastrophe, hatten beide schon gehört. Bührer zweifelte allerdings daran, dass die 5000 Berliner Feuerwehrkameraden die Hilfe der 60 Allgäuer benötigten: „Ich sagte Manne noch: Du glaubst doch nicht im Ernst, dass die uns wahrnehmen?!“ Bührer sollte sich täuschen. In den Berlinern und in Wolfrum. „Ich rief dort einfach an, wir erarbeiteten ein Konzept, was wir den New Yorkern hier bieten können – und waren mit dabei im Kreis der beteiligten Wehren Berlin, München, Frankfurt und Köln!“ Die große Pressekonferenz, die in Berlin der Öffentlichkeit erklären sollte, was von deutscher Seite aus an Hilfsaktionen für die Feuerwehrleute gedacht ist, erlebten Wolfrum und Bührer zunächst auf den hinteren Plätzen. Bis zum Aufruf: „Herr Wolfrum, nach vorne bitte.“ 150 Presseleute und zahlreiche Kameras richteten den Blick auf den 54-jährigen Wangener, der mit Bührer im Schlepptau und völlig unvorbereitet ans Rednerpult trat. Aufregung mischte sich mit Stille. Wolfrum: „Ich sagte nur: Falls Sie jetzt Klopfgeräusche hören, sind das nicht Ihre Gerätschaften. Es ist mein Herzschlag!“

Es folgte eine erste Reise in die Staaten - und der erste Besuch der ersten 30- bis 35-köpfigen Gruppe Amerikaner 2002. Es waren tragische und leidvolle Geschichten, die die Wangener dabei erfuhren. Aber es waren auch 40000 Euro an Spendengeldern zusammen gekommen, die den Amerikanern einen weitgehend kostenfreien Aufenthalt in Berlin und im Allgäu ermöglichten. Und es war vor allem sehr viel Lachen. „Das erste Wort, das die New Yorker gelernt hatten, war Hefeweizen“, erinnert sich Bührer schmunzelnd. Und Wolfrum weiß um eine Frau, die ihren Mann knapp ein Jahr nach dem Unfassbaren das erste Mal wieder heiter erlebte: „Hier bei uns, im ländlichen Raum, fühlten sich die Amerikaner sicher, hatten keine Angst mehr vor weiteren Angriffen - und konnten einfach abschalten.“

Nicht mehr vergessen werden Bührer und Wolfrum auch ihren Gegenbesuch 2003 und die Teilnahme an der Beerdigung eines toten Feuerwehrmannes. „Wir waren unter 3000 Feuerwehrleuten und Dudelsackklängen, drei Hubschrauber kreisten über dem Gelände, eine große Limousine mit der Witwe fuhr langsam an allen vorbei“, erzählt Bührer. Unmittelbar vor der Wangener Abordnung hielt der Wagen - nur dieses eine Mal - an und die Witwe dankte den beiden für das, was sie getan hatten und für ihr Dabeisein. Wolfrum: „Das war ein sehr bewegender Moment.“

2004, 2006, 2008 und 2009 zur Einweihung des neuen Feuerwehrhauses durfte die Wangener Feuerwehr Gastgeber sein für die Feuerwehrleute jenseits des großen Teiches. Eine Glocke, die am Ground Zero geschlagen wurde, eine Fahne, ein aus einem Stahlträger heraus geschweißtes Metallkreuz und ein Helm eines getöteten Feuerwehrmannes erinnern im Feuerwehrhaus Wangen an die Verbundenheit, die über die Kontinente hinweg entstanden ist. Freundschaften haben sich gebildet - nicht nur in die Staaten. „Wir haben durch die Feuerwehrbrücke auch Kontakte zu den großen deutschen Wehren, in die Schweiz, nach Liechtenstein, Österreich und Frankreich geknüpft“, sagt Bührer. Auch mit den Wehren in Lindau und Bregenz, die aktiv am Programm für die Amerikaner beteiligt waren, ist man enger zusammengerückt. Die Feuerwehrbrücke, die als Hilfe für andere gedacht war, hat auch Wolfrum und Bührer viel gegeben. „Es hat eine gewisse Befriedigung gebracht, als Kleiner im Getriebe der Großen etwas bewegen zu können“, sagt Bührer. Und weiter: „Und es macht mich stolz, dass diese Freundschaft noch lebt und von Dauer ist.“

Seit Dienstag weilt eine deutsche Gruppe mit 40 Personen in New York. Darunter sind auch die siebenköpfige Wangener Musikgruppe „Scho wieder mir“ und fünf Wangener Feuerwehrleute. Sie werden Seite an Seite mit ihren New Yorker Feuerwehrkameraden der 343 tödlich verunglückten Feuerwehrleuten des 11. September gedenken. Und sie werden ein kleines Kapitel Zukunft jenseits der Katastrophe planen.