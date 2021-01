Atommüllendlager im Kreis Tuttlingen? Einige Gebiete kommen in die engere Wahl

Von Schwäbische Zeitung und Herbert Guth

Ein bewaffneter Räuber hat am Mittwochnachmittag gegen 15 Uhr die Tankstelle in Wilhelmsdorf an der Zußdorfer Straße überfallen. Er soll Bargeld erbeutet haben und befindet sich derzeit noch auf der Flucht.

Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, gab der Tatverdächtige einen Schuss, mutmaßlich aus einer Schreckschusswaffe, ab. Die daraufhin ausgehändigte Beute verstaute er in seiner Jackentasche und flüchtete laut Polizei in Richtung Zußdorf/Niederweiler.