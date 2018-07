„Atlantic“-Chef erstickt an Essen aus Hotelküche

Hamburg (dpa) - Der Miteigentümer des Hamburger Luxushotels „Atlantic“, Dieter Bock, ist bei einem Essen in seinem eigenen Hotel erstickt. Der 71-Jährige starb nach Polizeiangaben bereits am 12. Mai in einem Zimmer des Hauses. Bock habe sich nach Mitternacht noch Essen auf sein Zimmer kommen lassen. Er verschluckte sich offenbar an einem Stück Fleisch. Rettungskräfte hätten erfolglos versucht, den Mann zu reanimieren. Für eine Obduktion hätten die Mediziner laut Polizei keinen Grund gesehen.