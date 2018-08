Athleten des TV Isny meistern Inferno

ISNY (sz) - Während die Triathlonsaison in Europa sich langsam dem Ende zuneigt, stehen im Bereich des Berg- und Traillaufs noch zahlreiche hochkarätige Wettkämpfe an. Klaus Briechle und Bernhard Mandl vom TV Isny waren, wie der Verein mitteilt, wieder beim Inferno Halbmarathon mit Start in Lauterbrunnen und dem Ziel 2200 Meter höher auf dem Schilthorn – wo schon ein James-Bond-Film gedreht wurde, dabei. Klaus Briechle landete mit einer Zeit von 2:52:45 Std. auf Rang zwölf seiner über 100 Teilnehmer umfassenden Altersklasse. Bernhard Mandl folgte in einer Zeit von 3:45:29 Std. und belegte in seiner Altersklasse ebenso den zwölften Rang.

Hübner mit Klassensieg beim Trans Vorarlberg Triathlon

Hansjörg Hübner startete dagegen beim Trans Vorarlberg Triathlon – mit Start im Bodensee vor der malerischen Kulisse der Bregenzer Seebühne. Die tiefen Außentemperaturen erforderten anschließend ein komplettes Umziehen in warme Kleidung, denn von Bregenz aus schraubt sich die Radstrecke immer weiter durch den Bregenzerwald hinauf auf den Hochtannbergpass – wo es schon ziemlich kalt war. Die Bedingungen auf der Laufstrecke über zwölf Kilometer im Nobelskiort Lech gestaltete sich dagegen wieder deutlich angenehmer, da inzwischen die Sonne für ansteigende Temperaturen sorgte. Hansjörg Hübner setzte auf eine gleichmäßige Renngestaltung und belohnte sich in einer Zeit von 5:36:04 Std. mit einem klaren und überzeugenden Sieg in seiner Altersklasse.