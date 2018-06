Atelier schreibt „Preis der Zeichnung“ aus

Im neuen Jahr heben Sigrid und Peter Weydemann in ihrem Atelier Laubbach eine Neuerung in das Programm. Bundesweit soll der Wettbewerb „Preis der Zeichnung“ mit dem Thema „Menschen im Raum“ ausgeschrieben werden. Doch das Jahr beginnt zunächst klassisch: mit der Ausstellung „Reineke Fuchs, Frau Holle und andere – Literarische Themen in der Kunst“.

Bei der ersten Ausstellung des Jahres, die von Januar bis April zu sehen ist, zeigen fünf Künstler Malereien, Plastiken, Zeichnungen und Druckgrafiken. Neben Märchenmotiven stehen aber auch Dramen von Shakespeare im Mittelpunkt. Die Künstler und Atelierbetreiber finden oft über Empfehlungen zueinander. „Wer einmal bei uns ausgestellt hat, macht uns oft auf andere Künstler aufmerksam und so lernen wir immer neue kennen“, erklärt Sigrid Weydemann. Die Stücke für die Ausstellungen wählen sie stets vor Ort bei den Künstlern aus. Eine Ausnahme bildet bei „Reineke Fuchs, Frau Holle und andere“ der Kieler Falko Behrendt, den das Paar auf einer Messe kennen gelernt hat. Seine Werke werden neben denen von Carsten Gille, Peter Schulz Leonhardt, Ute Rathmann und Robert Metzkes hängen.

Unter dem Titel „Sommergäste“ werden von Mai bis September Malereien, Grafiken und Skulpturen gezeigt. Zu den Sommergästen gehören Robert Förch, Hannes Steinert und Rudi Pabel. Die Linoldrucke, Öl- und Acrylbilder werden unter anderem Landschaften und Architektur, aber spiegeln auch Traumwelten wider. „Ein besonders Thema hat die Sommerausstellung nicht, sie soll viel mehr besonderen Künstlern Raum geben“, erklärt Peter Weydemann.

Bei „Sommergäste“ feiert Wendelin Matt Premiere im Atelier Laubbach. „Drei Jahre habe ich ihn gelöchert und nun hat er endlich zugesagt“, sagt Peter Weydemann. Etwas Besonderes stellen die Arbeiten aus Karton dar, die Wendelin Matt aus Wellpappenschichtungen entwickelt.

Bei der dritten Ausstellung des Jahres zeigt das Atelier Beiträge des bundesweiten Wettbewerbs „Preis der Zeichnung“. Eine Jury sichtet die eingereichten Arbeiten und bestimmt dann die Preisträger sowie weitere Künstler, deren Arbeiten in der Ausstellung gezeigt werden. Neben den drei ersten Preisen wird es einen Preis des Publikums geben. Dieser wird am letzten Ausstellungstag nach Auszählung der Besucherstimmen bekannt gegeben. Weitere Informationen gibt es ab April, ausgeschlossen von dem Wettbewerb sind Künstler, die bereits einmal im Atelier ausgestellt haben. „Denn es soll nicht so aussehen als würden wir hier unsere Favoriten nach vorne rücken“, sagt Peter Weydemann. Mit dem Wettbewerb möchte er die Bedeutung des Zeichnens hervorheben. „Man denkt, dass das Zeichnen die Grundlage der Kunst ist, aber es ist auf einer aussterbenden Linie. Manche Hochschulen haben sogar schon ihre Zeichenkurse ganz abgeschafft“, berichtet er.

Das Konzept des Ateliers auf dem Lande hat sich für Weydemanns bewährt. „Viele kommen auch wegen der Landschaft zu uns und nehmen das Motto ‚Kunst im Dialog‘ gerne in Anspruch“, sagt Peter Weydemann. Der Maler und Holzschneider kommt mit den Besuchern gerne ins Gespräch, um dann auch etwas von seinem Handwerk zu vermitteln. „Und etwa über die Technik von Druckgrafiken, geht das Gespräch fast von selbst meist über zur Kunst.“