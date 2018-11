Von Sonntag, 25. November, bis Sonntag, 9. Dezember, bietet das Keramik-Atelier von Volkmar und Franziska Meyer-Schönbohm in der Goldbachstraße 68 in Aalen-Reichenbach wieder Einblicke in seine Arbeiten.

Zur Eröffnung der Atelier-Ausstellung am Sonntag, 25. November, um 11 Uhr sorgt Melanie Schittenhelm mit Jazz und Tango auf dem Akkordeon für den richtigen musikalischen Rahmen.

Die Ausstellung ist Dienstag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr geöffnet. Montags ist die Ausstellung geschlossen.