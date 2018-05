sz) - Die Tanzpaare des ATC „Graf Zeppelin“ Friedrichshafen Susanne und Michael Wölki sowie Isabel und Holger Lang Standard-Turniere haben an den Turnieren in Königsbrunn, Waiblingen und Bad Dürrheim auf dem Kalender teilgenommen. Susanne und Michael Wölki starteten am Samstag zunächst beim Bayernpokal in Königsbrunn. Nach einer Vorrunde und dem Halbfinale wurden die beiden erwartungsgemäß und mit voller Wertungszahl zum Finale aufgerufen. Dort ertanzten sie sich den ersten Platz.

Als Siegerpaar durften Susanne und Michael Wölki anschließend noch in der nächsthöheren Leistungsklasse mittanzen und erreichten in der Sen II A-Klasse einen guten sechsten Platz. Isabel und Holger Lang führte der Weg nach Waiblingen zum Frühjahrsturnier. Die lange Anfahrt mit einigen Staus wurde belohnt. Das Paar konnte zum zweiten Mal in der B-Klasse einen Treppchenplatz belegen. Sie kamen auf den zweiten Platz.

Am Sonntagmittag trafen sich beide ATC-Paare in Bad Dürrheim, um gemeinsam die Tanzfläche zu erobern. Michael und Susanne Wölki zeigten in der Vorrunde eine starke Leistung. Isabel und Holger Lang zitterten nach ein paar technischen Fehlern, die ihnen in der Vorrunde unterliefen, um den Finaleinzug. Umso größer war die Freude, dass beide ATC-Paare im Finale nochmals ihr tänzerisches Vermögen zeigen durften. Michael und Susanne Wölki wurden ihrer Favoritenrolle gerecht, entschieden alle fünf Tänze für sich und feierten einen überragenden Sieg in dem Turnier. Isabel und Holger Lang erreichten ebenfalls das Finale und waren bei der Siegerehrung überglücklich, die Urkunde für den vierten Platz entgegennehmen zu dürfen.