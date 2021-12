ATC-Paare starten in Fürth und in Offenburg

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Im Rahmen des Bayernpokals der standard- und lateinamerikanischen Tänze wurde von der Tanzsportgemeinschaft Fürth e.V. das „Mittelfränkische Tanzsportwochenende“ der Startklassen der Senioren I – III ausgetragen. Aus Ravensburg machten sich Sopna Pulicottil und Norbert Thorsten Mayr auf den Weg nach Fürth. Das Paar des Amateur-Tanzsport-Clubs Blau-Rot Ravensburg e.V. tanzte sich in der Startklasse der Senioren-I-D-Standard nach einer Vorrunde ins Finale und belegte hier einen hervorragenden zweiten Platz. In der Gesamtwertung des Bayernpokals sicherten sich die beiden mit diesem Turnierergebnis somit den dritten Platz. Belohnt wird das Paar mit einem Gutschein zu einem Exklusiv-Workshop.

Auch das Lateinpaar Marina Demmelmaier und Christoph Kiem machte sich vergangenen Sonntag auf zum letzten Turnierstart dieses Jahres. Der Tanzsportclub Schwarz-Weiß Offenburg lud zum Tanzsportwochenende am 1. Advent in der Freihofhalle Offenburg-Waltersweier ein.

In der Startklasse der Hauptgruppe C-Latein präsentierte sich das Paar aus Ravensburg in einer starken Vorrunde erstmals im neuen Look. Die Beiden durften sich über den Einzug ins Finale freuen.