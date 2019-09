Aufgrund einer Ruhestörung waren Beamten des Polizeireviers Leutkirch im Allgäu am Dienstagabend gegen 21 Uhr in einer Unterkunft in der Memminger Straße. Ein alkoholisierter Bewohner wurde von den Beamten zur Ruhe ermahnt. Noch während der Anwesenheit der Polizei im Gebäude kam es in einem Zimmer zur körperlichen Auseinandersetzung mit einem anderen Asylbewerber, bei der sich beide gegenseitig verletzten. Gegen beide wurde ein Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet, da sie bei der Auseinandersetzung mit einer abgeschlagene Flasche und einen Skistock aufeinander losgingen.