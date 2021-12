Asyl, weil sonst die Genitalverstümmelung droht

Wenn eine schwangere Frau bei Sabine Hornig in der Scheffelstraße um Rat sucht, geht es oft um Sein oder Nicht-Sein. Kann ich das Kind austragen? Schaffe ich es, das Kind groß zu ziehen? Für die werdende Mutter stellen sich existenzielle Fragen, die sie im besten Falle nicht allein mit sich selbst ausmacht, sondern Hilfe sucht.

Frauenärzte und -ärztinnen wissen um die inneren Konflikte und schicken die zweifelnden, allzu oft verzweifelten Frauen zur Schwangeren- und Schwangerschaftskonfliktberatung der Diakonie Bodensee-Oberschwaben.

Rebekka wohnt in der Asylunterkunft und ist zum dritten Mal schwanger

Als Rebekka (ihr richtiger Name ist der Redaktion bekannt) bei Sabine Hornig vorspricht, kommt sie nicht allein, sondern mit ihrem Mann Mark. Sie haben bereits zwei Kinder, Buben im Alter von zwei und drei Jahren. Ein drittes Kind wäre zwar willkommen, doch die Umstände sind denkbar schwierig.

Sie wohnen in einer Unterkunft für Asylbewerber und fühlen sich eigentlich schon mit zwei Kindern an der Grenze ihrer Möglichkeiten. „Es wäre gut, wenn wir das Baby behalten könnten“, habe ihr Rebekka gesagt. Gleichzeitig habe sie sich nicht vorstellen können, wie sie den Alltag mit drei Kindern bewältigen sollte, berichtet Hornig aus dem Erstgespräch.

Mark hat nur eine Duldung und will seine Arbeit besonders gut machen

Das ist schon mehr als ein Jahr her. Mark arbeitete zu diesem Zeitpunkt bis zu 48 Stunden in der Woche, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Ein körperlich fordernder Job bei einer Reinigungsfirma. Für die Familie blieb zu wenig Zeit. Reduzieren konnte er nicht. Er habe geglaubt, er muss 48 Stunden in der Woche arbeiten, erklärt Sabine Hornig. Das sei auf einem Dokument der Ausländerbehörde gestanden.

Doch Mark hatte es nicht richtig verstanden. Er darf bis zu 48 Wochenstunden arbeiten, heißt es da. Für einen Asylbewerber, der nur über eine Duldung verfügt, die jederzeit rückgängig gemacht werden kann, bedeutet eine Arbeitserlaubnis sehr viel. Also hat er sich angestrengt und alles getan, um den Job gut zu machen.

Mark und Rebekka bekommen eine Wohnung, aber jetzt fehlt es am Geld

Die Frage sei gewesen, „wie bekommen wir das hin, dass sie ihren Alltag mit einem dritten Kind schaffen“, sagt Hornig. Nachdem klar gewesen sei, dass der Mann bereit war, sich stärker einzubringen, war es keine Frage mehr: Sie bekommen das Baby. Vor zwölf Monaten hat Rebekka ein gesundes Mädchen zur Welt gebracht. Als erstes galt es, die Wohnsituation zu verändern. Das klappte mit Hilfe der Stadt.

Die Familie hat jetzt eine eigene Wohnung, für die sie monatlich fast 900 Euro Miete zahlt. Dann wollte Mark weniger arbeiten, um seine Frau besser unterstützen zu können. Doch sie waren jetzt mehr denn je auf das Geld, das Mark verdiente, angewiesen. Es mussten also Anträge auf zusätzliche Leistungen bei Ämtern gestellt werden.

Für einen Mann und eine Frau, die erst seit 2018 hier sind und noch sehr wenig Deutsch sprechen, sei das nicht zu schaffen gewesen, sagt Hornig. Sie kann sich mit ihnen auf Englisch gut verständigen. Amtlich reicht das nicht.

Weil der Tochter im Geburtsland der Eltern Genitalverstümmelung droht, bekommt sie Asyl

Die Anträge waren kompliziert, die Entscheidungen zogen sich hin, die Unterstützung kam nur schleppend. Es kam zu Missverständnissen und zu ernsten Notlagen, die unter anderem Dank der Spenden von „Häfler helfen“ aufgefangen werden konnten. „Ich war mit der ganzen Bürokratie überfordert und völlig hilflos“, sagt Mark. Er versuchte alles richtig zu machen und kam dabei immer wieder gewaltig unter Druck.

Er erzählt von einer verzweifelten Situation vor wenigen Monaten auf dem Weg zum Verwaltungsgericht nach Sigmaringen. Die ganze Familie hatte eine Vorladung um 8 Uhr morgens. Doch in Aulendorf schafften sie es nicht auf den Anschlusszug. Mark kratze alles Geld zusammen und nahm ein Taxi – für 125 Euro.

Vor Ort stellte sich heraus, dass dieser Termin „die Rettung für die ganze Familie“ sein könnte, wie Hornig sagt. Das Gericht habe sicherstellen wollen, dass die Tochter körperlich unversehrt bleiben muss und hat deshalb entsprechende Auflagen gemacht. Mädchen an den Genitalien zu verstümmeln, sei nämlich in dem Land, aus dem Mutter und Vater stammen, üblich.

Würde die Familie mit dem Kind in ihre Heimat zurückgehen müssen, wäre die Gefahr groß, dass das Mädchen dieses Schicksal erleidet – auch gegen den Willen der Eltern. Das Verwaltungsgericht gewährte deshalb der Tochter Asyl in Deutschland. Die Eltern sind erleichtert.

Rebekka hat eine Perspektive in Deutschland und will Deutsch lernen

Inzwischen hat Mark einen unbefristeten Arbeitsvertrag und kann seine Arbeitszeiten so gestalten, dass er mehr zuhause ist. Rebekka lernt Deutsch in einem Sprachkurs. Sie gehe dort gerne hin, sagt Hornig, „sie will unbedingt die Sprache des Landes lernen, in dem sie nun lebt und in dem ihre Kinder aufwachsen“.

Mark will ebenfalls besser Deutsch lernen und es bis zu B 1 schaffen, einem Niveau, das Voraussetzung für eine mündliche und schriftliche Verständigung im Alltag und Beruf ist. Derweil macht die Integration der Familie Fortschritte: Im Sommer wurden alle drei Kinder getauft. Der älteste Junge komme bald in den Kindergarten. Gerne würden sie auch Kinder- und Familientreffs besuchen, neue Kontakte knüpfen, doch die Corona-Pandemie habe Begegnungen schwieriger gemacht.

Dank „Häfler helfen“ bekommt die Familie eine Waschmaschine

„Sie haben nie nach Geld gefragt“, sagt Sabine Hornig. Dennoch habe sie der Familie auch materiell geholfen, wenn die Not zu groß wurde. Noch mit zwei Kindern habe die Frau alles von Hand gewaschen. Da habe sie ihr eine Waschmaschine beschafft. Auch die oben erwähnten Taxikosten will sie mit Mitteln aus „Häfler helfen“ erstatten.

Bei einem Monatsverdienst von 1050 Euro sei diese Sonderausgabe einfach nicht drin. Die Einhaltung des Gerichtstermins sei für die Familie sehr wichtig gewesen. Die Umsteigezeit in Aulendorf sei aber zu kurz, wenn man zwei Kinderwagen von einem Gleis durch eine Unterführung zum anderen Gleis transportieren müsse, sagt Hornig. „Wir sind für ihre Hilfe sehr dankbar“, sagt Mark.