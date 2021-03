Astralis in Gruppe D der ESL Pro League knapp vor Liquid

Übers Wochenende ist die Sieben-Tage-Inzidenz für den Landkreis Biberach deutlich gestiegen.

Während das Landesgesundheitsamt am Freitag noch einen Wert von 146,1 meldete, lag die Inzidenz am Samstag bei 146,6 (Stand 27. März, 16 Uhr). Am Sonntag stieg die Kennziffer dann auf 163,5 (Stand 28.März, 16 Uhr). Damit liegt der Landkreis weiter über dem landesweiten Durchschnitt von 127,4 (Stand Sonntag) . In den vergangenen sieben Tagen wurden im Kreis insgesamt 329 neue Fälle gemeldet.