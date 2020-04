Asthma-Ängste, skypen, Blumen säen: Wie Redakteure im Homeoffice klar kommen

Bernd Adler: Homeoffice

Aufgrund der Sorge um die Sicherheit unternehmerischer Daten und Programme war dieser Begriff über Jahre hinweg bei vielen IT-Verantwortlichen gleichbedeutend mit der Kapitulation vor allen digitalen Viren dieser Welt. Vergessen ist diese Sorge nicht. Aber sie hat sich der Realität gebeugt. Wenn nicht viele Menschen von zu Hause aus arbeiten können, dann bricht unsere Wirtschaft noch schneller zusammen, als sie es vermutlich ohnehin tun wird. Arbeitnehmer erleben ganz neue Welten. An dem Tisch, an dem ich normalerweise esse, arbeite ich jetzt. Die Gesichter der Kollegen sehe ich nur noch in Videoqualität auf dem Computerbildschirm. Dafür kann, wer an einer der Ravensburger Hauptverkehrsstraßen wohnt, wieder das Fenster öffnen und gleichzeitig telefonieren. Es ist stiller geworden da draußen. An den Verzicht auf eine funktionierende öffentliche Infrastruktur hat man sich gewöhnt. Nicht aber ans Fehlen der Kollegen. Das ganze Jahr nerven sie einen. Doch jetzt hätte man sie gerne alsbald wieder um sich. (bua)

Katrin Neef: Alles ist anders

Ich habe mich lange gewehrt gegen das Corona-Thema, habe mich so wenig wie möglich damit beschäftigt, um nicht in die um sich greifende Angst und Panik einzusteigen. Als dann die Schulen und Läden und kurz darauf meine Lieblingslokale schließen mussten, hat es mich doch erwischt. Plötzlich gab es überall Existenzsorgen, verunsicherte Familien, leere Supermarktregale. So etwas habe ich bisher nicht erlebt. Eine Mischung aus Verzweiflung und Depression drohte sich breit zu machen. Zum Glück habe ich als Journalistin derzeit viel zu tun und außerdem einen tollen Freundeskreis, der per Telefon und Skype zusammenhält. Was mich überrascht: Ich habe mich relativ schnell an die Extremsituation gewöhnt. Ist das nun gut oder schlecht? Dazu habe ich noch keine abschließende Meinung. Was mich freut: Der Ton untereinander ist – analog und digital – unglaublich anders geworden. Menschen kümmern sich um Nachbarn und Fremde, machen sich gegenseitig Mut, lächeln viel und bedanken sich oft. Ich hoffe, dass wir ein bisschen davon auch nach Corona beibehalten.

Lena Müssigmann: Was mir fehlt

Was mir fehlt: die tägliche Fahrt mit dem Rad zur Arbeit, der wöchentliche Sportkurs, die Bigband-Probe, der Bummel über den Wochenmarkt und durch die Stadt, die Treffen mit Freunden. Vor allem, wenn man sich fit und gesund fühlt, fällt es schwer, für sich selbst keine Ausnahmen zu machen. Ob wir nicht doch unsere Freunde für ein Abendessen besuchen könnten? Der Verzicht fällt mir schwer. Einige Tage nach Verlegung der Arbeit ins Homeoffice habe ich das Gefühl, auch vor und nach Feierabend viel zu viel in Bildschirme zu starren. Handy, Tablet, Fernseher. Ich arbeite an einem Gegenprogramm: gehe Laufen (zwei mal einem Reh begegnet), lese ein analoges Buch (schon mehrmals ungelesen mit mir umgezogen), koche aufwendig (Falafel selbstgemacht), säe Blumen aus (warte täglich auf die ersten grünen Halme), schreibe einen Brief, bekomme einen zurück. Und freue mich. Über das, was ich in diesen ungewöhnlichen Wochen erlebe. Und auf das, was danach in meinen Alltag zurückkehren wird. Bei allem habe ich Demut: Es ist ein Privileg, ein Zuhause zu haben, in dem man sich sicher und wohl fühlt.

Peter Schlefsky: Corona: und dann?

An der „Großwetterlage“ hat sich grundlegend etwas verändert. Das schlägt natürlich aufs Familienleben durch, das ich im Homeoffice jetzt auch tagsüber hautnah mitbekomme. Meine Frau kann vorerst ihren Saisonjob an einer Kultureinrichtung nicht antreten. Unsere jüngeren Kinder, die daheim wohnen, stehen vor ihren Schulabschlüssen und arbeiten, online von ihren Lehrern befüttert, fleißig und diszipliniert, was mich erfreut. Auch wenn unklar ist, ob der Abiturtermin für den Sohnemann zu halten ist. Schwieriger gestaltet sich die Lage ihrer beiden älteren Geschwister in Innsbruck. Die müssen mit der Ausgangssperre leben und machen dennoch das Beste daraus. Da wird das verwaiste Saxofon hervorgeholt, in den eigenen vier Wänden entrümpelt oder dem Elternhaus im Oberschwäbischen Yoga via Skype zum Mitmachen angeboten. Ich vermisse die persönlichen Begegnungen mit Kollegen und Freunden. Als Senior der Redaktion habe ich vor Covid-19 keine Furcht, frage mich allerdings ernsthaft, wohin die Reise global gehen wird.

Ruth Auchter-Stellmann: Mehr Raum für Wesentliches

So richtig fängt Corona für mich an, als ich aus der Redaktion raus muss. Ab ins Homeoffice – das es gar nicht gibt. Als ich an besagtem Montag heim komme, baue ich erstmal ein Zimmer zum Büro um. Und vermisse augenblicklich meine Kollegen. Der Blick auf eine mächtige alte Buche vorm Fenster entschädigt ein wenig dafür. Trotzdem bin ich heilfroh, als wir uns nach etlichen wackligen Telefonschalten zu täglichen Videokonferenzen treffen. Da sieht man sich wenigstens. Und immer wieder stellt sich die Frage: Wie viele Corona-Videos soll ich gucken – oder besser nicht, um nicht kirre zu werden? Irgendwann die Entscheidung: Ich versuche mich weitgehend auf Zeitung und Nachrichten zu konzentrieren. Klappt nicht immer. Abgesehen davon höre ich jetzt viel öfter den Vögeln und dem Bach hinterm Haus zu, skype mit Freunden und Familie, bin im Wald und beherzige so gut es geht die aktuelle Empfehlung eines Hopi-Ältesten: „Beruhige Dich, begegne jedem Tag dem Heiligen und halte stand durch Freude, Vertrauen und Liebe“.

Annette Vincenz: Nicht mehr unter Menschen

Am Anfang war die Angst. Als klar wurde, dass diese neue Seuche die ganze Welt erfassen und das Leben jedes einzelnen Menschen auf der Erde verändern wird, konnte ich kaum noch schlafen und essen. Ich habe nicht-allergisches Asthma, eine Krankheit, die sich nur nach Infekten bemerkbar macht und mich normalerweise so gut wie gar nicht beeinträchtigt. Nach einer Erkältung huste ich mehr, vor allem nachts, und setze die Dosis des Cortisonsprays hoch. Dann geht’s wieder weg, und ich habe monatelang oder sogar ein ganzes Jahr lang Ruhe. Der letzte nächtliche Anfall von Atemnot liegt viele Jahre zurück. Aber an so was erinnert man sich. Das Gefühl, keine Luft zu bekommen, ist fürchterlich. Ich will mir dieses Virus deshalb auf gar keinen Fall einfangen und gehe nicht mehr unter Menschen, solange es keinen Impfstoff gibt. Mir ist dabei klar, dass ich privilegiert bin. Weil ich einen Arbeitgeber habe, der Homeoffice ermöglicht. Weil ich einen Mann habe, der Einkaufen geht, sodass ich nicht vor die Tür muss. Dafür bin ich dankbar, und die Angst ist – fast – weg.