RangNameAssists pro Spiel1.Steve Nash (Phoenix Suns) 11,82.Deron Williams (Utah Jazz) 9,73.Chris Paul (New Orleans Hornets) 9,24.Rajon Rondo (Boston Celtics) 9,04.Jason Kidd (Dallas Mavericks) 9,06.LeBron James (Cleveland Cavaliers) 8,07.Baron Davis (Los Angeles Clippers) 7,18.Russell Westbrook (Oklahoma City) 6,89.Gilbert Arenas (Washington Wizards) 6,49.Jose Calderon (Toronto Raptors) 6,411.Chris Duhon (New York Knicks) 6,112.Chauncey Billups (Denver Nuggets) 6,013.Andre Iguodala (Philadelphia 76ers) 5,914.Dwyane Wade (Miami Heat) 5,815.Devin Harris (New Jersey Nets) 5,715.Brandon Jennings (Milwaukee Bucks) 5,717.Jameer Nelson (Orlando Magic) 5,517.Tony Parker (San Antonio Spurs) 5,517.Aaron Brooks (Houston Rockets) 5,520.Stephen Curry (Golden State Warriors) 5,421.Derrick Rose (Chicago Bulls) 5,221.Brandon Roy (Portland Trail Blazers) 5,223.Louis Williams (Philadelphia 76ers) 5,123.Monta Ellis (Golden State Warriors) 5,123.Raymond Felton (Charlotte Bobcats) 5,126.Kyle Lowry (Houston Rockets) 5,027.Mike Conley (Memphis Grizzlies) 4,928.Jason Williams (Orlando Magic) 4,828.Andre Miller (Portland Trail Blazers) 4,830.Tyreke Evans (Sacramento Kings) 4,7