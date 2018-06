Asphaltmischanlage: Bürger blicken gespannt auf die entscheidenden Tage

Bald nach Ende der Sommerferien soll das Thema zur Entscheidung kommen, so hat es die Gemeinde in Sachen „Asphaltmischanlage in Langentrog“ angekündigt. Zwar wird sich der Termin der für Montag, 17. September, angekündigten Bürgerversammlung verschieben, doch ändert dies nichts an der Spannung und den Erwartungen, die in Hegenberg und Umgebung vorherrschen. Sechs Aspekte hierzu:

Die Vorgeschichte: Diskussionen um das Werk der AMO (früher Asphaltmischwerke Oberschwaben, heute laut Schild: Deutsches Asphalt-Mischwerk Langentrog) zwischen Straß und Hegenberg hatte es schon in den 70er-Jahren gegeben. Dreimal ist die Genehmigung für die Recyclinganlage (Asphalt wird hier für den Straßenbau aufbereitet) und den Kiesabbau seither verlängert worden – zuletzt 1998, eben bis zum Jahresende 2012. Am 13. Dezember dieses Jahres läuft die Genehmigung aus – auf Anfrage bei Landratsamt wie Gemeinde ließ sich am Freitag nicht klären, ob ein neuer Antrag eingegangen ist.

Kiesabbau im Landschaftsschutzgebiet: Was auf den ersten Blick gar nicht zusammenpasst, sieht auf den zweiten anders aus. Gerade im Landschaftsschutzgebiet „Eisrandformen zwischen Rebholz und Knellesberg“ mit seiner Endmoräne ist Kiesabbau möglich – deshalb auch die Ausnahmegenehmigung. Freilich wurden unter anderem bei der Bürgerversammlung im Juli Stimmen laut, dass statt des Kiesabbaus eine -zufuhr beobachtet worden sei.

Was steht an Alternativen im Raum? a) Es wird kein Antrag gestellt, die Genehmigung endet zum 13. Dezember. b) Ein Antrag liegt vor, dann gibt die Gemeinde eine Stellungnahme ab. Diese kann ein striktes „Nein“ zur Verlängerung der Genehmigung sein, kann aber auch auf einen Kompromiss abzielen.

Was ist der Reiz am Kompromiss „Verlängerung um drei Jahre“? Dass damit offenbar die Schritte „Beendigung des Mischens“ und „Rekultivierung“ verknüpft werden können. Von der Betreiberfirma lag der Gemeindeverwaltung ein Signal vor, dass aufgrund geringerer Kiesmächtigkeiten die Verlängerung der Abbauzeit „nur“ um drei Jahre angestrebt ist. Begleitet sei dies vom Angebot, die Rekultivierung über den erforderlichen qualitativen Standard hinaus zu betreiben, was zudem in einem Vertrag mit der Gemeinde abgesichert wäre – so der Sachstand bei der Bürgerversammlung.

Wer entscheidet? Letztlich das Landratsamt – und es hat schon angedeutet, dass – wenn die Betreiberpflichten und Genehmigungsvoraussetzungen eingehalten werden – ein Anspruch auf Genehmigung besteht. Wogegen dann wiederum die Gemeinde Klage erheben könnte...

Wie ist die Stimmungslage? „Schließung – lieber heute als morgen“, an diesem Tenor aus der Bürgerversammlung hat sich im Oberen Bezirk dem Vernehmen nach nichts geändert.