Arianit Krasniqi siegt bei BW-Meisterschaft

Großer Jubel beim Boxsportverein Rottweil: Talent Arianit Krasniqi hat sich in Ruit bei den internationalen Baden-Württemberg-Meisterschaften den Titel bei den Kadetten bis 72 Kilogramm gesichert. Nach dem nationalen BW-Titel war es in diesem Jahr bereits der zweite große Erfolg für Krasniqi.

In Ruit musste der Rottweiler zweimal in den Ring steigen – jeweils gegen den gleichen Gegner. Im Halbfinale hatte er Arian Fejzullah vom SV Heilbronn nach drei Runden klar nach Punkten besiegt. Zwei Tage später kam es zur Neuauflage, weil sich Fejzullah in einem Ausscheidungskampf für das Finale qualifiziert hatte. Auch dieses Duell war eine klare Sache für den BSV-Kämpfer. „Der Gegner wurde in Runde zwei und drei zweimal angezählt. Man hat deutlich gesehen, wie gut Arianit technisch ausgebildet ist und sauber boxt“, sagte sein Bruder Ardian Krasniqi, der mit in der Ringecke half.

Der 14-jährige Arianit Krasniqi wandelt auf den Spuren seines berühmten Onkels Luan Krasniqi. „Der Junge hat Talent. Er erinnert mich an Luan vor vielen Jahren“, sagte die Rottweiler Box-Funktionärs-Legende Albert Weichert. Im Jahre 1987 kam dieser aus dem Kosovo in die Neckarstadt und stieg schnell zu einem Aushängeschild des BSV auf. In seiner Karriere gewann Luan Krasniqi als Amateur und Profi die Europameisterschaft sowie die Bronzemedaille bei Olympia 1996 in Atlanta.

„Was er in Ruit gezeigt hat, war absolute Klasse. Sein Auftritt war toll, der Titel des besten Technikers eine Ehre. Mein kleiner Bruder ist heute schon deutlich besser als ich damals. Er trainiert wie besessen, fleißig und beharrlich. Unser Vater und ich achten nur darauf, dass er mit 14 nicht zu viel macht“, sagt Ardian Krasniqi. Den Vergleich mit Luan Krasniqi scheuen sie in der Boxerfamilie. Sie wollen jeglichen Druck vom Nachwuchssportler nehmen. „Er hat das Zeug dazu, er wird eine erfolgreiche Karriere erreichen können, wenn nichts dazwischen kommt“, heißt es aus seinem Umfeld. Vater Agim will seinen Sohn behutsam aufbauen.