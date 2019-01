Argentaler E-Junioren haben viel Spaß bei Hüttenwochenende

22 E-Junioren und vier Betreuer der SG Argental-Jugendfußballabteilung haben ein tolles Hüttenwochenende auf der Kressbronner Hütte in Bizau (Bregenzerwald) erlebt. Bei bestem Winterwetter hatten Argentals Nachwuchsfußballer einen Riesenspaß beim Rodeln und abendlichem Hüttenzauber, inklusive spontaner Disco. Bei der Nachtwanderung stieg die Spannung, denn gemeinsam wurde der „Bullenmecke“ vertrieben, der geheimnisvoll um die Kressbronner Hütte schlich. Selbstverständlich wurden in gemeinschaftlicher Zusammenarbeit auch leckere Mahlzeiten gekocht, beim Saubermachen halfen die jungen Nachwuchskicker kräftig mit. Das Wochenende verging wie im Flug, am Sonntag trat die 26-köpfige Gruppe mit zwar müden aber strahlenden Kinderaugen die Heimreise an. Foto: M. Bucher