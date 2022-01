Argenbühler Runder Tisch kritisiert Klimaleitbild der Gemeinde

Kaum hat der Gemeinderat von Argenbühl ein Klimaleitbild für die Gemeinde verabschiedet, schon melden sich kritische Stimmen zu dem Papier. Und die kommen vor allem vom „Argenbühler Runden Tisch“ (ART), einem Zusammenschluss interessierter Bürgerinnen und Bürger. Von einem „Schrottpapier“ ist da die Rede und einem „unausgegorenen Konzept“. Der Argenbühler Runde Tisch hatte im August 2021 selbst ein Memorandum veröffentlicht, das noch über das Klimaleitbild von Argenbühl hinausgeht.

Deshalb sind die Mitglieder des Runden Tisches enttäuscht

„Wir sind enttäuscht von diesem Klimaleitbild“, sagt der neu gewählte Sprecher des Runden Tisches, Richard Offinger, „und wir hätten uns gewünscht, dass im Entstehungsprozess mehr echte Bürgerbeteiligung stattfindet“. Die Gemeinde Argenbühl hatte einen Arbeitskreis einberufen und im Amtsblatt zur Mitarbeit am Klimaleitbild aufgerufen und schließlich waren fünf Bürgerinnen und Bürger aus allen Teilen der Gemeinde dabei. Nach Meinung des Argenbühler Runden Tisches hätten die Sitzungen des Arbeitskreises zur Erarbeitung des Argenbühler Klimaleitbildes jeweils für weitere interessierte Bürger zugänglich sein müssen.

Vorschläge der Gruppe fanden nur ansatzweise Eingang

Und der Entwurf des Klimaleitbildes hätte nach Ansicht

Offingers und seiner Mitstreiter nochmals in einer Bürgerversammlung zur Debatte gestellt werden müssen. Ein Vertreter des Runden Tisches, Lothar Höhne-Kelch, war zwar beteiligt am Arbeitskreis Klimastrategie, den die Gemeinde eigens für die Erarbeitung des Klimaleitbildes ins Leben gerufen hatte, seine Vorschläge fanden aber nur ansatzweise Eingang in das nun verabschiedete Papier.

Das sind die wesentlichen Forderungen des Runden Tisches

Wesentliche Forderungen des Runden Tisches sind etwa, dass bei allen Neubauprojekten die Vermeidung fossiler Energieträger ab sofort gelten solle, dass die bisher genutzten fossilen Energien (Erdöl, Erdgas, Kohle) zügig und vollständig durch erneuerbare Energien unter Berücksichtigung der lokalen Verträglichkeit ersetzt werden, dass ein Energiemix für die Gemeinde angestrebt wird, dass ein Mobilitätskonzept entwickelt wird und vieles mehr. Die Ziele, die die Gemeinde im beschlossenen Klimaleitbild in Bezug auf diese Punkte formuliert, hält der Runde Tisch für zu ungenau oder zu wenig ehrgeizig.

Auch den Umgang mit Flächen und Böden im Klimaleitbild hält der Argenbühler Runde Tisch für problematisch. Gerade was künftige Baugebiete angehe, greife das Klimaleitbild zu kurz. ART fordert bei der Baulandbereitstellung eine Priorisierung der Innenverdichtung und damit eine Einschränkung von Flächenfraß und Bodenversiegelung. Mit einer Erschließung neuer Wohngebiete ausserhalb des Innenbereiches werde dem „Flächenfraß“ nicht wirklich Einhalt geboten. Außerdem fehle z.B. auch die Verpflichtung zu Photovoltaik-Anlagen auch auf Privathäusern. Eine Verpflichtung, die künftig jedoch über Landesgesetz für Häuslebauer gelten wird.

Bei Windkraft will die Gruppe so nicht mitziehen

Ein wichtiger Kritikpunkt des ART ist, dass die Gemeinde sich im Klimaleitbild zur Prüfung verpflichtet, inwieweit es auf der Gemarkung Argenbühl geeignete Flächen für Windkraft- bzw. Photovoltaik-Flächenanlagen gibt. Besonders deutlich wird da Anton Kempter, ebenfalls Mitglied beim Runden Tisch: „Das Allerletzte was ich mir für Argenbühl vorstellen kann, ist ein Windrad“. In jedem Fall dürfe die Windkraft nicht an erster Stelle stehen. Die Sorge sei groß, dass das Ziel der Landesregierung, zwei Prozent der Landesfläche für den Bau von Windkraft- und Photovoltaik-Anlagen zu nutzen, in Argenbühl ohne Weiteres umgesetzt wird.

Andere Formen erneuerbarer Energien als „passender“ angesehen

Bürgermeister Roland Sauter hält eine allgemeine Ablehnung von Windkraft jedoch für nicht mehr „zeitgemäß“. „Wenn wir die Klimaziele erreichen wollen, dann können wir nicht von vorneherein Energiequellen ausschließen“. Der Runde Tisch hält allerdings andere Formen erneuerbarer Energie für Argenbühl für passender und kann sich auch vorstellen, dass für eine stabile und sichere Energieversorgung der Gemeinde eine überregionale Planung stattfindet.

Und schließlich finden die Mitglieder des ART, dass die Formulierungen zur Bürgerbeteiligung bei künftigen Maßnahmen der Gemeinde „sehr unklar“ sind. Es werde nicht gesagt, wie genau diese Bürgerbeteiligung aussehen soll und in welchen Fällen sie jeweils zum Tragen kommt.

„Am Ende läuft es darauf hinaus, dass wir die Gemeinde auffordern, das Klimaleitbild nachzubessern“, so Richard Offinger. „Dazu bieten wir gerne unsere Mitwirkung an“.