Argenbühler Rat tagt zu Bauplatzvergaben

„Wohnen für Ältere“ in Ratzenried, der neue Kindergarten in Eglofs und die Vergabe von zwei Wohnbauplätzen gegen Höchstgebot sind nur drei der Themen, mit denen sich der Argenbühler Gemeinderat in seiner öffentlichen Sitzung am Mittwoch, 8. Dezember, ab 19.30 Uhr beschäftigt. Er kommt in der Turn- und Festhalle in Eglofs zusammen.

Für das Projekt „Wohnen für Ältere“ in Ratzenried werden die Ergebnisse der Bürgerinformation von Mitte November vorgestellt. Dann soll die Entscheidung über Betreiber und Konzept für die Seniorenwohnanlage fallen.

Für den geplanten neuen Kindergarten in Eglofs muss ein Bebauungsplan aufgestellt und der Flächennutzungsplan geändert werden – in beide Verfahren soll nun eingestiegen werden.

Diskutieren werden die Räte laut Tagesordnung auch das Thema Vergabe von Wohnbauplätzen gegen Höchstgebot in zukünftigen Baugebieten. Dazu steht die Vergabe von zwei Wohnbauplätzen im Baugebiet „Brauereiwiese Erweiterung“ in Ratzenried gegen Höchstgebot an. Das Thema hatte den Rat in der vergangenen Sitzung gespalten, eine Entscheidung war vertagt worden. In dem Gebiet sollen auf einer Gesamtfläche von knapp fünf Hektar in den kommenden Jahren etwa 95 Wohneinheiten entstehen.

Ebenfalls auf der Tagesordnung steht Ersatzneubau der Turn- und Festhalle Eisenharz. Dabei geht es um die Rahmenbedingungen des Realisierungswettbewerbs. Wie berichtet sollen sich Architekten in einem Wettbewerb Gedanken machen, wie der Hallenneubau gestaltet werden könnte. Dazu soll die Gemeinde Kriterien vorgeben, etwa zu den Kosten oder der Einfügung ins Ortsbild.

Zudem wird es um das Klimaleitbild der Gemeinde, den zeitlichen Ablauf der Delegation der Löschwasserversorgung und eine Darlehensaufnahme für den Eigenbetrieb Wasserversorgung gehen.

Die Besucherplätze sind begrenzt, es gilt die 3G-Regelung und ein medizinischer Mund-Nasen-Schutz ist zu tragen.