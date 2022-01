Argenbühler Fassadenplaner agieren weltweit

Wenn Architekten weltweit außergewöhnliche Gebäude entwerfen, dann stellt sich früher oder später die Frage, wie sich diese Ideen praktisch umsetzen lassen. Antworten kommen dann eventuell auch mal aus Argenbühl. Dort entwickelt und beurteilt das Ingenieurbüro IFP Weber Gebäudefassaden. Die Firma hat im Vorjahr ihr 30-jähriges Bestehen gefeiert und blickt auf erfolgreiche Jahre zurück.

Vom Hochhaus in Teheran bis zum Kunstmuseum in Ulm

Ein Hochaus in Teheran, die Kunsthalle Weishaupt in Ulm und eine Unternehmensniederlassung in Kanada. Die Liste der Referenzprojekte der Argenbühler Fassadenplaner ließe sich fortsetzen. Seit ihrem bestehen hat die Firma IFP Weber eigenen Angaben nach mehr als 400 Aufträge und Projekte übernommen – 100 allein seit dem Umzug an den Standort im Molkereiweg in Argenbühl im Jahr 2017. Dort hatte IFP Weber in neue Büroräume mit einer schnellen Infrastruktur und Digitalisierungsmaßnahmen investiert, „um mit den Geschäftspartnern und Kunden eine problemlose Kommunikation samt Datenaustausch in „Echtzeit“ zu gewährleisten“, wie die Firma in einer Pressemitteilung schreibt. Nun hofft IFP auf einen baldigen Breitbandanschluss.

Gerhard Weber startet 1991 mit dem Ingenieubüro

Gegründet hat das Unternehmen 1991 Büroinhaber Gerhard Weber. Heute arbeiten dort laut Firmen-Homepage 18 Mitarbeiter. Das Geschäftsfeld der Firma umreist Geschäftsführer Armin Prothmann laut Pressemitteilung so: „Zu uns kommt man, wenn die Gedanken des Architekten über den Standard hinaus gehen, und die Fassaden besonders und als Unikat geplant werden sollen.“

Seit 2017 realisierte das Team von IFP Weber rund 350 000 Quadratmeter Fassadenfläche. Als größtes Bauvorhaben, an dem die Argenbühler Fassadenplaner mitwirkten, nennen sie 60 000 Quadratmeter Fassadenfläche des Allianz-Campus in Stuttgart. Eine große Herausforderung, die IFP zusammen mit der Firma Tragkonzept aus Augsburg anging, sei die Fassadenkonstruktion für das Hochhausprojekt in Teheran (Iran) in den Jahren 2015 und 2016 gewesen. Dabei sei eine erdbebensichere Doppelfassade nach europäischem Standard entwickelt, und auch bis dahin erstmalig im Nahen Osten nach den Plänen von IFP umgesetzt worden.

Tragkonzept gehört seit 2002 zu den festen Partnern von IFP. Das international tätige Ingenieurbüro arbeitet bei komplexen Fassadentragwerken mit IFP zusammen, „wobei die Tragstrukturen analysiert werden, um eine wirtschaftliche Bauweise im Sinne der Nachhaltigkeit zu gewährleisten“, wie das Unternehmen schreibt.

Zusammenarbeit bei Neubauprojekte der Weishaupt-Gruppe seit 2005

Das Unternehmen pflegt indes einige partnerschaftliche Geschäftsbeziehungen. Seit 2005 etwa zur Firma Weishaupt aus Schwendi. Mit ihr arbeitet IFP eigenen Angaben nach etwa bei fast allen nationalen und internationalen Neubauprojekten der Weishaupt-Gruppe im Bereich der Gebäudehülle zusammen. Los ging es 2005 mit dem Museumsneubau der Kunsthalle Weishaupt in Ulm. Jüngst wirkte IFP in Kanada an der neuen Niederlassungen der Firma Weishaupt mit.

Noch der Studienzeit von Gerhard Webers in den frühen 80er-Jahren entstammt etwa der Kontakt zur Firma Metallbau Pabst. Seit 1999 gehört zu den Partnern von IFP auch die Firma GN Bauphysik aus Stuttgart. Neben Energiekonzepten und Fragen um das nachhaltiges Bauen mit Zertifizierung der Gebäude steht GN den Argenbühlern bei allen bauphysikalischen Fragen zur Seite, teilt das Unternehmen mit. Fast zeitgleich gehören seit 2000 die Architekten und Ingenieure von Ernst ² Stuttgart ebenfalls zu den Geschäftspartnern.

Firmenjubiläum im kleinen Kreis auf der Zugspitze gefeiert

Sein 30-jähriges Firmenjubiläum hat IFP Weber im Vorjahr der pandemischen Lage geschuldet nur im engsten Kreis und unter Einhaltung der geltenden Coronaverordnung gefeiert – auf der Zugspitze. Das Unternehmen zeigt sich dankbar, dass die Mitarbeiter, „gerade in der schweren Pandemiezeit“ alle die notwendigen Einschränkungen und das Homeoffice „bereitwillig mittragen“.