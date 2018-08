Arge Blautopf forscht seit 1997

Blaubeuren (msc) - Die Arge Blautopf ist eine Gruppe von Höhlentauchern. Diese wurde 1997 durch Taucher der Höhlenforschungsgruppe Ostalb-Kirchheim (HFGOK) gegründet. Das Ziel ist die wissenschaftliche Erforschung des hinter dem Blautopf liegenden Blautopfhöhlen-Systems. Dahinter stünden mehrere Ambitionen. Es gehe um die Vermessung und Dokumentation der Höhlen, um Langzeitbeobachtungen, um die Biologie, Geologie und Hydrologie. „Wir sammeln also die Fakten“, sagte der Projektleiter und Vorsitzende der Arge Blautopf, Andreas Kücha, bei der Vorstellung auf der Sommerbühne Blaubeuren.

1924 hätten Forscher schon vorhergesagt, dass sich ein großes Areal rund um den Blautopf erstrecke. „Wir haben immer das Gefühl, als würden wir beim Tauchgang von der Nixe abgeholt“, scherzte Höhlenforscher Werner Gieswein. 1997 wurde dann die Arbeitsgemeinschaft gegründet. 2010 wurde ein trockener Einstieg vorbereitet. Der liegt an der Bundesstraße 28 und sorgt so manches Mal für Verwirrung „Was sich da abspielt, wenn wir plötzlich hoch kommen. Manche Autofahrer haben schon angehalten und das auf der B28“, so Gieswein und scherzte ein weiteres Mal: „Schultes, wir brauchen dort einen Zebrastreifen.“

Innerhalb warte dann eine Dunkelheit auf die Forscher. Das hindere aber nicht daran, die Höhlensysteme zu vermessen. Diese Aufgabe hat Vermessungsleiter Herbert Jantschke.

Der Blautopf ist eine der größten Karstquellen in Deutschland. Die maximal gemessene Schüttung beträgt 32 000 Liter pro Sekunde. Der Quelltopf ist etwa 22 Meter tief. Die Länge des Blauhöhlensystems, darunter auch die Vetterhöhle, ist durch die jüngste Vermessung von 13,7 auf 14,5 Kilometer angewachsen. Es ist die zweitlängste Höhle Deutschlands. Traum von Kücha ist es, eine Verbindungen zur Hessenhauhöhle bei Berghülen zu finden.

Die Technik, die die Höhlenforscher verwenden, sei im Laufe der Zeit immer kleiner geworden. Dennoch müsse genau überdacht werden, was mitgenommen wird. Eine Tauchausrüstung komme schnell auf 100 Kilogramm. Das sei – zusätzlich zu der Belastung beim Höhlentauchen – zu beachten.