ARD zeigt Stefan Mross und Andy Borg im Doppelpack

Rust (dpa) - Volksmusikanten im Doppelpack: Die beiden ARD- Fernsehmoderatoren Stefan Mross und Andy Borg wollen künftig häufiger zusammen vor die Kameras treten.

„Aus unserer langjährigen Zusammenarbeit hat sich eine echte Freundschaft entwickelt. Wir haben daher beschlossen, dass wir uns regelmäßig in unseren Sendungen gegenseitig besuchen werden“, sagte Mross (34) im badischen Rust der Nachrichtenagentur dpa. „Wir funken beide auf der gleichen Wellenlänge, und die Zuschauer haben Freude daran, wenn sie und uns im Doppelpack erleben.“ Los geht es am Sonntag.

Mross trat in diesem Jahr bereits in zwei der drei Ausgaben des von Borg (49) präsentierten „Musikantenstadl“ auf. Am 30. Mai kommt nun Borg zu Mross in dessen Sendung „Immer wieder sonntags“. Es ist die erste von 15 Ausgaben der ARD-Unterhaltungsshow in diesem Jahr. Neben Borg sind die Sänger Heino, Roger Whittaker, Stefanie Hertel und Wencke Myhre sowie Die Flippers zu Gast.

„Ich arbeite wahnsinnig gerne mit Andy zusammen. Er ist ein Pfundskerl und eine richtige Stimmungskanone“, sagte Mross. Auch privat habe er regelmäßig Kontakt. „Wir telefonieren häufig miteinander und haben das Glück, dass sich auch unsere Frauen gut verstehen.“ Beruflich stünden sie auf einer Stufe. „Wir kennen uns gut und wissen, wie der andere tickt und was ihm wichtig ist.“

Mross moderiert „Immer wieder sonntags“ im sechsten Jahr. Die Sendung kommt bis zum 12. September jeden Sonntag von 10.00 bis 11.30 Uhr live aus dem Europa-Park in Rust.