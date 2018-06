ARD: Wulff will nicht zurücktreten

Berlin (dpa) - Bundespräsident Christian Wulff will nach Informationen der ARD im Amt bleiben. Wulff habe sich entschieden, nicht zurückzutreten, meldete die ARD unter Berufung auf zuverlässige Quellen in der Umgebung des Staatsoberhauptes. Das Bundespräsidialamt war zunächst für eine Stellungnahme nicht zu erreichen. In Kreisen der Unionsfraktion wird die Situation für Wulff als durchaus kritisch eingeschätzt. Trotz der jüngsten Vorwürfe ging man aber davon aus, dass er die Affäre erst mal durchstehen will. Die CDU-Politikerin Vera Lengsfeld sprach sich offen für einen Rücktritt Wulffs aus.