ARD und ZDF zeigen doch Spiele der Fußball-EM 2024

Die Stadt Sigmaringen hat am Montag in Kooperation mit der Firma Erste Hilfe Wolf eine weitere Schnellteststelle in Betrieb genommen. Sie befindet sich In den Burgwiesen auf dem Schotterparkplatz neben der Feuerwehr und soll einer deutlich größeren Personengruppe zur Verfügung stehen. Bislang konnten sich lediglich Mitarbeiter, Lehrer und Erzieher städtischer Einrichtungen im Feuerwehrhaus testen lassen. Nun soll breiten Teilen der Bevölkerung einmal pro Woche ermöglicht werden, sich auch ohne Symptome oder Kontakte zu Corona-Infizierten ...