Archivar erklärt militärische Nutzung des Rieds

Eriskirch (sz) - Die Gemeinde Eriskirch lädt für Mittwoch, 6. Juli, zu einer geführten Radtour mit Gemeindearchivar Hans Bertele ein. Er erläutert die militärische Nutzung des Eriskircher Riedes nach dem Zweiten Weltkrieg im Rahmen der kleinen Tour. Treffpunkt ist um 9 Uhr vor dem Rathaus Eriskirch. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Direkt nach dem Einmarsch der französischen Besatzungstruppen entstand in Langenargen/Schwedi eine starke Besatzungstruppe, auch mit Panzern, die einen Truppenübungsplatz benötigten. Da bot sich das nahegelegene Eriskircher Ried an, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. So wurde zunächst von Oberdorf über den Wald herüber mit Feldartillerie auf Ziele im Ried geschossen. Ein Körperertüchtigungsparcours begann in Schwedi, querte die Schussen und fand Fortsetzung ebenfalls im Ried, außerdem wurde ein Schießstand für Infantriewaffen dort eingerichtet. Etwas später wurde es jahrelang sehr laut, als Düsenjäger Schießübungen auf Ziele im Bereich des heutigen Strandbades begannen.

Die Bundeswehr nutzte das Ried auch bald als Basis für Funktätigkeit und von 1977 bis 1997 war die sogenannte Peilzentrale-Süd im Ried etabliert und hatte ihre Kaserne ebenfalls bei Langenargen/Schwedi, aber auf Eriskircher Gebiet.

Selbst Fallschirmspringen wurde einige Zeit lang im Ried geübt. Etwa ab 1955 hörten die militärischen Übungen auf und das Ried wurde wieder zum Naturschutzgebiet, das es ab 1939 geworden war. Die Peilzentrale-Süd wirkte in aller Stille bis 1997 im Ried.