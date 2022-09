Arche startet gemütlich in den Herbst

Alljene Mitmenschen sind am Sonntag, 11. September, ab 14 Uhr wieder in die Soziokulturelle Begegnungsstätte Arche in Dischingen eingeladen, denen ein gemütliches Miteinander bei Kaffee und Kuchen mit musikalischer Begleitung vom Bordmusikuss Wolfgang Klaschka gefällt.

Dessen Repertoire reicht von Liedern zum Mitsingen, Tanzmusik, altbekannten und neuen Hits, teilt die Aktion Freunde schaffen Freude mit. Willkommen sind auch Interessierte, die sich ehrenamtlich gerne im Arche-Team nach freier Zeitwahl einbringen möchten. Wer sich anmelden will, kann dies bei Steffi Zengerle (8 bis 12 Uhr) im „Freunde“-Büro unter Telefon 07327/9227688.