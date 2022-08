Archäopark Vogelherd zeigt historische Jagdwaffen

In der Sonderausstellung „Der Vogelherd. Jagd im Lonetal“ geht’s am Sonntag, 14. August, um Waffen der Steinzeit. Zielgruppe sind kleine und große Besucherinnen und Besucher. Der zertifizierte Archäo-Guide Wolfgang Bausch stellt die einzelnen Waffen vor, erklärt wie diese gehandhabt und welche Tiere damit gejagt wurden. Angefangen mit einem Schöninger Jagdspeer, das vor rund 300 000 Jahren vom Homo heidelbergensis zur Jagd auf Wildpferde genutzt wurde, über Speerschleudern und Harpunen, die vor etwa 15 000 Jahren vom modernen Menschen bei der Jagd zum Einsatz kamen, bis hin zum mesolithischen Holmegaard-Bogen aus Dänemark sind alle typischen Jagdwaffen der Alt- und Mittelsteinzeit vertreten. Aber auch besondere Waffen, wie eine Rekonstruktion des Bumerangs aus Oblazowa in Polen, der vor 23 000 Jahren aus dem Stoßzahn eines Mammuts gefertigt wurde, werden gezeigt. Einige der Waffen dürfen auch ausprobiert werden, wie beispielsweise Wurfhölzer, die zur Jagd auf Vögel und Kleintiere genutzt wurden. Ferner werden auch Werkzeuge präsentiert, die zum Zerlegen der Jagdbeute dienten.