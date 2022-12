Arbeitsverwaltungen schließen früher

Die Agentur für Arbeit Ulm, die Familienkasse und das Jobcenter Alb-Donau weißen auf verkürzte Öffnungszeiten hin. Die Agentur für Arbeit Ulm mit den Geschäftsstellen in Biberach und Ehingen, die Familienkasse in der Münchner Straße in Ulm sowie das Jobcenter Alb-Donau in Ulm und in Ehingen schließen an den drei Donnerstagen über Weihnachten und Neujahr bereits um 16 Uhr. Das teilt die Agentur für Arbeit Ulm mit

An drei Donnerstagen, 12. Dezember, 29. Dezember und 5. Januar, lauten die Öffnungszeiten dann wie folgt: 8 bis 12 Uhr und 13 bis 16 Uhr. Die Service-Center der Arbeitsagentur und der Familienkasse bleiben wie gewohnt werktags von 8 bis 18 Uhr unter den jeweils kostenfreien Nummern 0800/4555500 (Agentur für Arbeit) und 0800/4555530 (Familienkasse) erreichbar. Das Service-Center des Jobcenters Alb-Donau ist zu denselben Zeiten unter Telefon 0731/400180 erreichbar.