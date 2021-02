Arbeitsmarkt stagniert auch im Alb-Donau-Kreis

Die Arbeitsagentur Ulm hat die Arbeitsmarktzahlen für den Januar veröffentlicht. Dieser ist zum Jahresauftakt durch saisonale Effekte geprägt. Die Arbeitslosenquote im Ulmer Agenturbezirk nahm im Januar um 0,3 Prozentpunkte zu und lag bei 3,5 Prozent, zum Vorjahr waren das 0,8 Prozentpunkte mehr. Die Zahl der arbeitslosen Menschen stieg auf 10 808, das sind 869 mehr als im Dezember.

Im Vergleich zu den Vorjahren fällt der Aufwuchs prozentual etwas geringer aus. „Ein Anstieg der Arbeitslosigkeit ist im Januar üblich. Saisonale Effekte wie vorübergehende Freistellungen in witterungsabhängigen Branchen oder zum Jahreswechsel endende Arbeitsverträge sind Gründe dafür. Der zweite Lockdown hat sich nicht wesentlich auf die Arbeitslosenzahlen ausgewirkt“, berichtet Mathias Auch, Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Ulm. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Arbeitslosigkeit vor allem pandemiebedingt um 32,3 Prozent.

Am Stellenmarkt flaute die Personalnachfrage weiter ab. Regionale Arbeitgeber meldeten mit 733 neuen Stellenangeboten 217 weniger als im Dezember. Der Stellenbestand sank auf 3436 offene Stellen. Die Zahl der Anzeigen auf Kurzarbeit belief sich im Januar auf 359 für bis zu 3441 Beschäftigte. Im Dezember waren es 485 Betriebe die für bis zu 5178 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten. „Trotz der momentanen Schwierigkeiten sind Betriebe gut beraten, weiterhin auszubilden, denn Themen wie demografischer Wandel und Fachkräfteengpässe sind allenfalls in den Hintergrund gerückt“, unterstreicht Auch. Finanzielle Unterstützung leistet die Ausbildungsprämie, die Betriebe bei der Agentur für Arbeit beantragen können.

Nach Rechtskreisen betrachtet waren in der Arbeitslosenversicherung (Arbeitsagentur) 7234 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet. Das sind 669 mehr als im Dezember und 2349 und 48,1 Prozent mehr als vor einem Jahr. In der Grundsicherung (Jobcenter) nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 200 Personen um 5,9 Prozent zu. Im Vorjahresvergleich waren es 290 Frauen und Männer mehr. Mit Blick auf die Personengruppen stieg die Arbeitslosigkeit insbesondere bei langzeitarbeitslosen Menschen. Insgesamt waren 2 350 Frauen und Männer länger als zwölf Monate arbeitslos - 846 mehr als im Vorjahr.

Corona und die Folgen erschweren die Situation am Ausbildungsmarkt sowohl für Ausbildungsbetriebe als auch für Schulabsolventen. Manch ein Betrieb macht sich zur Zeit Gedanken, in diesem Jahr das Ausbildungsniveau zu reduzieren oder ganz auf Ausbildung zu verzichten. Auch der Berufswahlprozess wird durch die Pandemie beeinträchtigt. Betriebe können Praktika wenn überhaupt meist nur eingeschränkt anbieten. Gleichzeitig findet Berufsberatung und -orientierung nicht wie gewohnt oder nur eingeschränkt in den Schulen und bei Veranstaltungen statt. An die Schulabsolventen gerichtet sagt Auch: „Das ist kein einfaches Jahr für den Berufseinstieg, aber wir sind gerade auch jetzt für Berufsberatung und Ausbildungsstellenvermittlung da – telefonisch, online oder per Videokonferenz.“ Zudem können Jugendliche die Online-Angebote der Bundesagentur für Arbeit nutzen.

Die Kräftenachfrage auf Basis der gemeldeten Arbeitsstellen bleibt weiter signifikant unter Vorjahresniveau. Der Stellenbestand im Bezirk lag mit 3436 Arbeitsangeboten um 217 Offerten unter dem Vormonatswert. Das entspricht einem Rückgang um 5,9 Prozent. Im Vergleich zum Vorjahr sank der Bestand um 823 Stellen kräftig und nahezu über alle Wirtschaftsabschnitte hinweg. Prozentual verzeichnen insbesondere das Gastgewerbe mit minus 48,8 Prozent, der Einzelhandel mit minus 50 Prozent und der Bereich Verkehr und Lagerei mit minus 38,5 Prozent den deutlichsten Rückgang. Auch im Verarbeitenden Gewerbe (minus 13,7 Prozent) und bei der Arbeitnehmerüberlassung (minus 13,8 Prozent) ist der Bestand zum Vorjahr rückläufig. Ein Plus verzeichneten das Gesundheits- und Sozialwesen (plus 2,6 Prozent) und das Bauwesen (plus 3,6 Prozent).

Regionale Arbeitgeber meldeten mit 733 neuen Stellenangeboten 217 weniger als im Dezember. Beispielsweise war im Bauwesen der Rückgang aufgrund des Wintereinbruches mit minus 61,4 Prozent besonders kräftig. Zum Vorjahr wurden insgesamt 182 neue Stellen weniger gemeldet.

Vorläufige Daten für die Kurzarbeit im Januar liegen bis zum 25. des Monats vor; demnach zeigten in diesem Zeitraum 359 Betriebe für bis zu 3441 Beschäftigte Kurzarbeit bei der Agentur für Arbeit Ulm an. Für den Monat Juli liegen nunmehr finale Zahlen zur tatsächlich realisierten Kurzarbeit vor. Im Ulmer Agenturbezirk rechneten 2074 Betriebe für 28 392 Beschäftigte Kurzarbeitergeld ab. Hinsichtlich der Anzahl an Personen für die Kurzarbeit abgerechnet wurde, sind für den Juli folgende Branchen besonders hervorzuheben: Die Metall- und Elektroindustrie (16 291 Beschäftigte, 299 Betriebe); der Handel (2759 Beschäftigte, 377 Betriebe); das Gastgewerbe (1 629 Beschäftigte, 287 Betriebe) und die Verwaltung und Führung von Unternehmen und Betrieben (901 Beschäftigte, 201 Betriebe). Für die Monate August und September liegen statistische Hochrechnungen zur realisierten Kurzarbeit vor. Demnach haben im August 1652 Betriebe für 19 973 Beschäftigte Kurzarbeitergeld bei der Agentur für Arbeit Ulm abgerechnet. Im September waren es 1521 Betriebe für 18 357 Beschäftigte.

Im Bezirk der Agentur für Arbeit Ulm stieg die Arbeitslosigkeit um 8,7 Prozent. Die Arbeitslosenquote kletterte zum Vormonat um 0,3 Prozentpunkte auf 3,5 Prozent. Unter den Agenturbezirken in Baden-Württemberg ist das der niedrigste Wert. Im Vorjahr lag die Quote bei 2,7 Prozent. Die durchschnittliche Arbeitslosenquote im Land stieg ebenfalls um 0,3 Prozentpunkte auf 4,5 Prozent. Zum Vorjahr sind das 1,0 Prozentpunkte mehr. Die Arbeitslosigkeit im Land wuchs um 7,2 Prozent.

Alb-Donau-Kreis: 3912 Menschen waren arbeitslos und auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Das sind 325 mehr Menschen als im Dezember. Die Arbeitslosenquote stieg um 0,3 Prozentpunkte auf 3,4 Prozent. „In Baden-Württemberg ist die Quote nur im Landkreis Biberach niedriger“, stellt Mathias Auch fest. Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im Januar liegen bis zum 25. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Alb-Donau-Kreis 92 Betriebe für bis zu 458 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Dezember waren es 149 Betriebe die für bis zu 1504 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.

Im Stadtgebiet Ulm waren 3367 arbeitslose Menschen auf der Suche nach einer neuen Arbeitsstelle. Somit nahm die Arbeitslosigkeit zum Vormonat um 263 Personen oder um 8,5 Prozent zu. Die Arbeitslosenquote stieg auf 4,6 Prozent, das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als vor vier Wochen und 1,0 mehr als vor einem Jahr. Unter den neun Stadtkreisen im Land lag die Ulmer Quote als einzige unter der Fünf-Prozent-Marke.

Vorläufige Daten über Anzeigen zur Kurzarbeit im Januar liegen bis zum 25. des Monats vor. In diesem Zeitraum zeigten im Stadtkreis Ulm 112 Betriebe für bis zu 895 Beschäftigte Kurzarbeit an. Im Dezember waren es 182 Betriebe die für bis zu 1963 Beschäftigte Kurzarbeit anzeigten.