Arbeitsmarkt im Landkreis Ravensburg weiter unter Druck

Die Zahl der Arbeitslosen in der Region Bodensee-Oberschwaben ist im August abermals gestiegen. Das geht aus einer Pressemitteilung der Agentur für Arbeit Ravensburg-Konstanz hervor. Demnach waren im Landkreis Ravensburg 6016 Menschen arbeitlos gemeldet, das bedeutet ein Plus von 339 zum Vormonat. Die Arbeitslosenquote im August beträgt im Landkreis 3,6 Prozent.

Im gesamten Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz- Ravensburg waren im August 17 788 Frauen und Männer ohne Beschäftigung gemeldet, 832 mehr als im Vormonat (plus 4,9 Prozent). Im Vergleich zum Vorjahr hat die Arbeitslosigkeit um 5.665 Menschen zugenommen. Dies entspricht einer Steigerung von 46,7 Prozent.

„Die Zunahme der Arbeitslosigkeit von Juli auf August hat überwiegend saisonale Gründe. Absolventen von schulischen und beruflichen Ausbildungsgängen melden sich arbeitslos und werden erstmals in der Statistik erfasst. Ebenso werden in der Haupturlaubszeit weniger Neueinstellungen vorgenommen,“ sagt Jutta Driesch, die Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg.

Die deutliche Steigerung im Vergleich zum Vorjahr sei jedoch eindeutig auf die Auswirkungen der Corona-Krise zurückzuführen. „Wichtig ist nun, möglichst viele Menschen wieder in Arbeit zu vermitteln,“ so Driesch weiter.

Der regionale Ausbildungsmarkt biete jedoch weiterhin viele Chancen, heißt es weiter „Allen Jugendlichen ohne Ausbildungsvertrag stehen noch rund 2000 offene Lehrstellen in der Region zur Wahl. Es ist immer noch gut möglich, eine Ausbildung zu beginnen und den ersten Schritt in die berufliche Zukunft zu machen,“ so Driesch.