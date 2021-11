Arbeitslosigkeit Schulschließungen sorgen für große Not in Namibia

Seit rund 20 Jahren setzen sich die drei Waldseerinnen Claudia Frick, Annemarie Keppelmayr und Doris Fitz für Kinder in Namibia ein. Mit ihrem Baobab-Frauenverein helfen sie gleich zwei Kindergärten. Wolfgang Heyer hat bei den Projektverantwortlichen nachgefragt, was sie mit den Spendengeldern erreichen wollen.

Frau Keppelmayr, wie sieht das soziale Engagement des Frauenvereins aus: Wofür beziehungsweise für wen setzen Sie sich ein?

Wir betreuen circa 200 Kinder in Kindergärten und Schule in den Armenvierteln von Windhoek/Namibia. Wir sorgen für Betreuung durch Erzieherinnen in den Kindergärten und übernehmen die Kosten für deren Lohn, für Arbeitsmaterial, Nahrung, Kleidung, Küchenbedarf, ärztliche Hilfe bei Krankheit, bezahlen den Transport der Schulkinder zwischen Internatsschule und Heimatort, schultern Schul- und Internatsgebühren, zahlen Schuluniformen, Decken und Matratzen. Wir kümmern uns um Bau und Erhalt der Kindergartengebäude und deren Inventar sowie um derzeit notwendiges Desinfektionsmittel und sauberes Trinkwasser. Wir helfen dort, wo Not ist.

Warum ist Ihre Hilfe so wichtig?

Ohne Kindergarten und das dortige Erlernen der englischen Sprache ist kein Schulbesuch möglich. Ohne Schule keine Ausbildung und folglich auch keine Chance auf ein späteres eigenständiges Leben mit Beruf. Da es sich durchweg um Kinder aus schwächster sozialer Schicht handelt, deren Eltern ohne festes Einkommen sind, hätten die Kinder ohne unsere Hilfe keine Möglichkeit. Derzeit geht es aufgrund der Pandemie vorrangig um die Grundversorgung der Kinder mit Essen. Arbeitslosigkeit und Schulschließungen sorgen für große Not. Bildung muss privat organisiert werden.

Wofür werden Sie die Spendengelder verwenden?

Das Spendengeld wird ausschließlich zur Fortführung der oben beschriebenen Hilfe verwendet. Wir würden – falls möglich – gerne weitere Hilfskräfte anstellen, die die Erzieherinnen in der Küche, bei der Essensausgabe und der pädagogischen Arbeit unterstützen. Da das Ende der Pandemie nicht abzusehen ist, wird verstärkt Essen gebraucht, das qualitativ möglichst gut ist, um die Kinder gesund zu erhalten. Auch der Ausfall einer Erzieherin wäre im Moment die blanke Katastrophe.