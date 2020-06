Die Arbeitslosigkeit in der Region nimmt weiter zu. Die Quote stieg im Mai auf vier Prozent im Bezirk des hiesigen Arbeitsamtes – im Schwarzwald-Baar-Kreis sogar auf 4,6 Prozent. Die Kurzarbeit allerdings geht aktuell zurück.

Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen ist im Mai auf 11 529 Personen gestiegen. 4271 Personen mehr waren im Mai arbeitslos gemeldet als noch vor einem Jahr, die Quote stieg auf vier Prozent und liegt damit um 1,4 Prozent höher als im Vorjahr. „Der Bestand an Arbeitslosen ist seit März entgegen der üblichen saisonalen Entwicklung deutlich gestiegen, insbesondere bei Jugendlichen und Personen ohne abgeschlossene Berufsausbildung zeigen sich überdurchschnittliche Zuwächse“, kommentiert Sylvia Scholz, Vorsitzende der Geschäftsführung der regionalen Agentur für Arbeit die vorliegenden Arbeitsmarktdaten für die Region.

Doch es gibt auch einen Lichtblick: „Verhalten Hoffnung macht die Entwicklung bei den neu gemeldeten Arbeitsstellen. Hier ist erstmals seit Beginn der Corona-Krise wieder ein stärkerer Zugang zu verzeichnen“, so Scholz.

Frauen und Männer sind von der aktuellen Arbeitslosigkeit unterschiedlich stark betroffen. Während sie bei den Männern gegenüber dem Vorjahr um 65,8 Prozent auf 6543 Personen stieg, gab es bei den Frauen mit 50,6 Prozent oder 4995 Personen einen signifikant niedrigeren Anstieg.

Viele Personen, die sich im vergangenen Monat im Agenturbezirk arbeitslos gemeldet haben, kommen aus Berufen, in denen Männer tendenziell stärker vertreten sind. Dazu zählen Fertigungsberufe, beispielsweise im Bereich Metallbearbeitung oder Maschinenbau- und Betriebstechnik. Bei den über 50-Jährigen stieg die Arbeitslosigkeit um 47,3 Prozent an.

Auffällig ist die deutliche Zunahme der Arbeitslosigkeit bei den Jugendlichen: Im Mai sind doppelt so viele junge Menschen ohne Job wie noch vor Jahresfrist, aktuell 1520 Personen im Alter zwischen 15 und 25 Jahren. „Bei Jugendlichen, die aus der Erwerbstätigkeit kommen, wurden befristete Verträge nicht verlängert oder sie mussten entlassen werden“, bedauert Scholz. „Auffallend ist jedoch auch, dass viele der jungen Kunden aus dem Helferbereich kommen. Und gerade die Nachfrage nach ungelernten Kräften ist derzeit gering. Wer die Phase der Arbeitslosigkeit für eine abschlussorientierte Qualifizierung nutzt, kann seine beruflichen Perspektiven verbessern.“

Die Agentur für Arbeit ist die richtige Ansprechpartnerin zum Thema Aus- und Weiterbildung und kann die persönlichen Voraussetzungen und Fördermöglichkeiten für das Nachholen eines Berufsabschlusses klären.

Auf Landkreisebene betrachtet, ist die Situation im Schwarzwald-Baar-Kreis sogar noch schlechter: Hier beläuft sich die Arbeitslosenquote im Mai auf 4,6 Prozent, ein Anstieg um 0,3 Prozent seit April (plus 1,8 Prozentpunkte mehr als im Vorjahr). Aktuell sind genau 5600 Personen arbeitslos. Im Kreis Rottweil fiel der Anstieg mit 0,1 Prozent auf 3,4 Prozent geringer aus. Im Vergleich zum Vorjahr hat sich die Arbeitslosenquote um 1,3 Prozent erhöht. Insgesamt sind 2813 Menschen arbeitslos gemeldet. Im Kreis Tuttlingen erhöht sich die Quote um 0,3 Prozent auf 3,8 Prozent (1,2 Prozent mehr als im Vorjahr). 3116 Personen sind in diesem Landkreis ohne Arbeit.

Die Anzahl der neu angezeigten Kurzarbeit war im Mai stark rückläufig: 481 Betriebe im Agenturbezirk haben im Mai konjunkturelle Kurzarbeit für 7773 Personen angemeldet. Im Vormonat April waren es noch 3988 Betriebe mit 58 518 Personen. Im Schwarzwald-Baar-Kreis wurden im Mai 175 Anzeigen für 2195 Personen gestellt, im Kreis Rottweil waren es 149 Anzeigen für 1919 Personen und im Kreis Tuttlingen meldeten 157 Betriebe für 3659 Personen konjunkturelle Kurzarbeit an.

Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist im Mai wieder leicht gestiegen. In diesem Monat wurden dem Arbeitgeberservice der Agentur für Arbeit Rottweil – Villingen-Schwenningen 799 neue Stellen gemeldet, rund 50 Prozent mehr Stellenzugänge als im April. Insbesondere in der Metallbearbeitung werden wieder Fachkräfte gesucht, aber auch im Bereich Logistik und im Gesundheitswesen. Der Bestand liegt mit 3740 zu besetzenden Stellen für die drei Landkreise insgesamt aber deutlich unter Vorjahresniveau (2690 Arbeitsstellen weniger).