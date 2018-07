Arbeitskreis kritisiert dieZerstörung der Museumslandschaft

Zum 25. Mal haben sich Museumsvertreter aus den Bereichen Aalen und Heidenheim unter der Leitung von Heidrun Heckmann zum Gedankenaustausch getroffen.

Nach der Besichtigung von Limesturm und Limestor wurden gemeinsame Probleme, aber auch Möglichkeiten der Zusammenarbeit besprochen. Das begrüßte Rainaus Bürgermeister Achim Krafft. Eine Vernetzung bringe Synergieeffekte und gegenseitigen Nutzen.

Konkurrenz ist fehl am Platze

Konkurrenzdenken sei da fehl am Platze. Das sahen die rund 50 Museumsvertreter genauso. Sie übten aber deutliche Kritik an der Zerstörung der Aalener Museumslandschaft. Nach dem Urwelt-, Stadt- und Schubartmuseum droht jetzt etwa auch dem Waldhauser Heimatstüble das „Aus“, flatterte für 2012 eine Kündigung ins ehrenamtlich betriebene Haus. Ulrich Sauerborn, Leiter des Limesmuseums, allerdings hofft zumindest für das Urweltmuseum auf eine sinnvolle Lösung.

Zuvor hatte die Museumsbeauftragte Heidrun Heckmann die Wichtigkeit eines Gedankenaustausches und die Richtigkeit der Mitwirkung von 22 Museen am internationalen Museumstag am vergangenen Sonntag hervorgehoben.

Tag des offenen Denkmals

Als nächste Aktion findet am 11. September dieses Jahres der Tag des offenen Denkmals unter der Überschrift „Romantik, Realismus und Revolution im 19. Jahrhundert“ statt. Am Sommerferienprogramm beteiligt sich eine ganze Reihe von Museen, ebenso an der Museumswoche vom 7. bis 14. August. Neue Fundstücke sollten ebenso gemeldet werden, wie etwa das Interesse an der Erstellung eines „virtuelles Museumsrundgangs“. Ferner erinnerte Heckmann daran, Veranstaltungskalender oder Besucherzahlen weiterzugeben, damit eine entsprechende Veröffentlichung etwa in der Neuauflage des Museumsführers erfolgen könne.

Nächstes Treffen im Herbst

Das nächste Treffen des Arbeitskreises der 50 Museumsvertreter findet im Herbst im Aalener Eisenbahnmuseum statt. In einer Schulung sollen im kommenden Jahr Themen wie Barrierefreiheit, Notfallprävention oder Sicherheitsaspekte angesprochen werden.