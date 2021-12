Arbeitskreis begrüßt neue Mitglieder

Die Mitglieder des ökumenischen Arbeitskreises Spurwechsel haben sich zu einem Klausurtag im Katholischen Gemeindehaus in Ochsenhausen zusammengefunden, um das Jahresprogramm 2022 zu thematisieren. Dabei zeigte sich, dass ein großes Bedürfnis nach persönlichen Begegnungen und dem Austausch unter Gleichgesinnten besteht.

Zudem begrüßte die Seniorenvereinigung ihre neuen Mitglieder: Gerda Anderer und Eberhard Lehmann haben ihre Mitarbeit im Leitungsteam zugesagt. Sie werden auch gleich mit eigenen Veranstaltungen im neuen Jahresprogramm vertreten sein. Damit wird auch einem wichtigen Anliegen von Spurwechsel nach Kontinuität über Altersgrenzen hinweg Rechnung getragen.

Seit der Gründung des Arbeitskreises Spurwechsel im Jahr 2010 war Ingrid Buri an vorderster Stelle aktiv als Sprecherin tätig. In dieser Funktion war sie Ansprechpartnerin für Seniorinnen und Senioren, für das Katholische Bildungswerk, für Caritas und Diakonie. Sie hat den Arbeitskreis Spurwechsel in kirchlichen und bürgerlichen Bereichen und Gremien vertreten. Nun hat sie dieses Amt zurückgegeben und in jüngere Hände gelegt. Mit einem Blumenstrauß und einem kleinen Abschiedsgeschenk dankten die Mitglieder des Arbeitskreises Ingrid Buri für ihr jahrelanges Engagement. Aus der aktiven Mitwirkung im Arbeitskreis haben sich Elfriede Rock, Bernhard Rock und Karlheinz Buri zurückgezogen. Seniorinnen und Senioren haben ihnen literarische Highlights, abenteuerliche Reisen, ausgewählte Kunstführungen und besondere Wanderungen auf der Schwäbischen Alb zu verdanken.

Neben Beate Herold wird zukünftig Christine Mebus das Amt als neue Sprecherin ausüben.

Nach einer Rückschau auf das vergangene Jahr haben sich die Mitglieder des Arbeitskreises mit dem Jahresprogramm 2022 beschäftigt. Dieses wird wieder in erprobter Form, in gedruckter Ausgabe erhältlich sein. Die Angebote des ökumenischen Arbeitskreises sind offen für alle Seniorinnen und Senioren, eine Mitgliedschaft ist nicht notwendig. Nach den Feiertagen wird das neu gedruckte Programm des Arbeitskreises Spurwechsel in den Kirchen, bei der Stadtverwaltung Ochsenhausen und verschiedenen Einzelhandelsgeschäften ausliegen.