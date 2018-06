Arbeitskreis Asyl ist in Wangen gegründet

„Gibt es einen besseren Ort als die 1663 eingeweihte Wittwaiskirche, die seinerzeit als Vertriebenen- oder Flüchtlingskirche errichtet wurde, um sich mit dem Arbeitskreis Asyl zu treffen?“, so begrüßte Pfarrerin Friederike Hönig am Donnerstagabend die mehr als 30 am Thema Interessierten.

Privatpersonen, Anwohner, Vertreter der verschiedenen Kirchen und sozialen Institutionen, Stadträte und Mitarbeiter aus einem früher bestehenden Gremium, das sich für die Belange von Asylsuchenden einsetzte, waren gekommen.

38 Asylbewerber sollen kommen

Hönig hatte gemeinsam mit Bärbel Endraß die anstehende Konstituierung des Arbeitskreises Asyl vorbereitet. Anlass ist die im Frühjahr ins Haus stehende Ankunft von 38 Asylbewerbern in Wangen, die zunächst in einem von der Stadt erworbenen Haus in der Oderstraße untergebracht werden.

Eingeladen war Pastoralassistentin Catharina Buck aus Isny, die dort bereits seit einem Jahr mit einem Helferkreis Hilfsangebote für die dort lebenden Flüchtlinge leistet. „Eine Erstunterbringung ist nie Luxus“, berichtete Buck. Es sei überaus wichtig, den Asylbewerbern eine Tagesstruktur zu schaffen. Die alleinstehenden Männer nähmen am Deutschunterricht teil, der Schulalltag werde begleitet, es würden Kontakte zu Sportvereinen hergestellt, Feste gefeiert.

Hilfesuchende nicht alleine lassen

Und in erster Linie gehe es darum, die Hilfesuchenden nicht allein in ihrer schwierigen Situation zu lassen.

Im Anschluss berichtete Hannelore Kramer aus ihrem Erfahrungsschatz aus dem früher bestehenden Gremium. Jahrelang war sie bereits für Asylsuchende tätig. Damals habe es eine Teestube für die Betroffenen gegeben und Alphabetisierungskurse für Frauen. „Wenn man sich auf die Arbeit einlässt, kann man sehr viel für sich selbst lernen“, schloss die engagierte Frau.

Ansprechpartner für Anwohner

„Natürlich sehen wir uns auch als Ansprechpartner für die Anwohner, deren Ängste ich nachvollziehen kann“, sagte Pfarrerin Hönig. Wangen ist hinten dran mit der Aufnahme von Flüchtlingen. „In Isny leben seit einem Jahr 110 Asylbewerber“, erklärte Buck, und auch andere Gemeinden hätten nach einem Hilferuf des Landkreises Menschen aufgenommen. In Argenbühl etabliere sich derzeit auch ein Helferkreis.

Im Landkreis Ravensburg sei der Betreuungsschlüssel für Asylbewerber mit 1:160 sehr schlecht, von daher ist jede helfende Kraft gefragt.

Kein Interessenskonflikt

„Ich möchte im Arbeitskreis Asyl keine leitende Funktion einnehmen“, sagte Bernhard Draxler vom Ordnungs- und Sozialamt, zuständig für Ausländerfragen, „denn wenn ein Asylantrag abgelehnt werden müsse, käme es zu einem Interessenskonflikt“.

Die Stadt mache sich aber auf jeden Fall Gedanken, wie sie sich in das Gremium einbringen könne. Beispielsweise könne ein Raum gestellt werden. Hönig und Endrass konnten Siegfried Spangenberg, Margret Häußermann und Bernt Dusch gewinnen, um mit ihnen in Zukunft den neuen Arbeitskreis zu leiten. (tst)