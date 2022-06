Arbeitsagentur unter neuer Leitung

Mathias Auch wird neuer Vorsitzender der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg. Der 46jährige tritt die Nachfolge von Jutta Driesch an, die nach mehr als 40 Berufsjahren bei der Bundesagentur für Arbeit in den Ruhestand geht. Auch tritt seinen neuen Posten am 1. Juli an und war zuletzt in gleicher Position bei der Arbeitsagentur in Ulm tätig, wie einer Pressemitteilung zu entnehmen ist.

Auch kennt die Herausforderungen am Ausbildungs- und Arbeitsmarkt aus langjähriger Erfahrung. „Aktuell sorgt der Krieg in der Ukraine für Unsicherheiten, hinzu kommen Fachkräfteengpässe und Bewerbermangel und natürlich die großen Trends wie der demografische Wandel, Digitalisierung und Dekarbonisierung,“ erklärt Mathias Auch.

Fachkräftesicherung und Qualifizierung standen auch bei seiner Vorgängerin Jutta Driesch im Vordergrund. Zehn Jahre lang leitete die Rheinländerin die Geschicke der Arbeitsagentur Konstanz-Ravensburg. In dieser Zeit gelang es ihr die Beschäftigungsquote von Frauen deutlich zu erhöhen und die Arbeitslosigkeit zu senken.

Mathias Auch ist in Calw aufgewachsen. Er hat Geschichte und Betriebswirtschaft studiert und stieg 2005 bei der Bundesagentur für Arbeit ein. Nach beruflichen Stationen u. a. in Ravensburg, Stuttgart, Mannheim und Nagold übernahm er im Herbst 2017 die Leitung der Agentur für Arbeit Ulm.