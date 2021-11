Arbeitsagentur setzt auf 2G-Regel

Wegen der stark steigenden Corona-Neuinfektionszahlen ergreift die Agentur für Arbeit Konstanz-Ravensburg zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen: Ab Donnerstag, 25. November, sind persönliche Beratungsgespräche in der Hauptagentur Konstanz sowie in allen Geschäftsstellen nur noch für Genese oder Geimpfte möglich.

Der Sicherheitsdienst kontrolliere dies an den Eingängen, so eine Pressemitteilung. Personen, die nicht geimpft oder genesen sind oder keine Auskunft zu ihrem Status geben möchten, können sich telefonisch unter der kostenfreien Service-Rufnummer 0800 / 455 55 00 beraten lassen, heißt es weiter. Arbeitslosmeldungen müssen laut Arbeitsagentur weiterhin persönlich erfolgen. Wird kein 2G nachgewiesen, werde ausschließlich eine Meldung mit Identitätsnachweis durchgeführt. Die notwendige Beratung werde anschließend telefonisch oder per Video erfolgen.

Alle Kunden können weiterhin viele Anliegen über die digitalen E-Services der Agentur für Arbeit oder telefonisch erledigen. Informationen dazu gibt es unter www.arbeitsagentur.de/eservices.