Arbeitsagentur informiert auf der Bildungsmesse in Bad Waldsee

Feuerwehren, Rettungsdienst und Polizei sind derzeit an der Prechtl-Werft in Wasserburg im Einsatz. Dort steht die Werkstatt seit heute Morgen um 9 Uhr in Brand.

Das Feuer brach offenbar in einem Lagergebäude aus. Derzeit versuchen Wehren aus dem ganzen Landkreis, das angrenzende Wohngebäude zu retten. Laut Polizei wurden wahrscheinlich fünf Personen mit Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Die Rauchwolke ist bis nach Lindau zu sehen.