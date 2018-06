Arbeitgeber suchen immer länger nach geeigneten Arbeitskräften

Die Arbeitslosigkeit im Bezirk des westlichen Bodensees ist zum Jahresende saisonüblich leicht gestiegen. Erfahrungsgemäß ist in den kommenden Wintermonaten Januar und Februar erneut mit einem stärkeren Anstieg zu rechnen. Die Nachfrage nach Arbeitskräften ist über nahezu alle Branchen hinweg weiterhin hoch. Für die Unternehmen wird es jedoch immer schwerer, am Arbeitsmarkt schnell die geeignete Fachkraft zu finden. Die durchschnittliche Laufzeit der gemeldeten offenen Stellen hat deutlich zugenommen.

Insbesondere in den beiden Geschäftsstellenbezirken Überlingen und Konstanz hat die Arbeitslosigkeit im Dezember zugenommen. 1521 Arbeitslose sind im Raum Überlingen gemeldet. Das sind 8,7 Prozent oder 122 Personen mehr als im November. Die Arbeitslosenquote stieg von 3,1 auf 3,4 Prozent.

Die Zahl der Arbeitslosen im Bezirk der Agentur für Arbeit Konstanz ist im Dezember um 244 Personen oder 3,5 Prozent auf 7264 gestiegen. Wie im Vormonat liegt der Konstanzer Agenturbezirk mit dieser Entwicklung mit an der Spitze im Vergleich der 24 Agenturen in Baden-Württemberg. Nur die beiden Bezirke Rottweil (plus 5,2 Prozent) und Ravensburg (plus 4,6 Prozent) melden noch höhere Zunahmen. Die hiesige Arbeitslosenquote ist von 3,8 auf 3,9 Prozent gestiegen, im Landesschnitt Baden-Württembergs von 3,6 auf 3,7 Prozent.

Die Zahl der arbeitslosen Männer ist im Dezember stärker gestiegen als die Zahl der Frauen. 3552 Männer sind arbeitslos gemeldet, 151 oder 4,4 Prozent mehr als im November. Da in Außenberufen überproportional viele Männer beschäftigt sind, ist diese Entwicklung über die Wintermonate nicht ungewöhnlich. Weiterhin sind aber mehr Frauen (3712) als Männer von Arbeitslosigkeit betroffen.

Das Angebot an freien Stellen ist im Konstanzer Agenturbezirk weiterhin hoch. Insgesamt 2441 offene Stellen sind aktuell registriert. Das sind 571 oder 30,5 Prozent mehr als im Vorjahresmonat. 96,4 Prozent der Stellen entsprechen einer sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung, 89,5 Prozent der Stellen sind sofort zu besetzen und 85,7 Prozent haben eine unbefristete Besetzungsdauer. Das Angebot an Teilzeitstellen ist leicht rückläufig. 271 offene Stellen entsprechen einem Anteil von 11,1 Prozent (Vorjahr 13,8 Prozent).

Stellenprofile und -anforderungen und die Qualifikationen der Arbeitsuchenden stimmen immer seltener genau überein. Arbeitgeber tun sich deshalb schwerer, ihre freien Stellen schnell und passgenau zu besetzen. Die durchschnittliche Laufzeit vom Eingang einer Stelle bei der Arbeitsagentur bis zur Besetzung ist innerhalb eines Jahres deutlich gestiegen. Waren dies im Dezember 2010 noch 98 Tage, sind es zwölf Monate später bereits 130 Tage. Der Anteil der Stellen die sechs Monate und länger vakant sind, stieg im selben Zeitraum von 15,2 Prozent auf 25,4 Prozent.

Die meisten offenen Stellen sind dem Bereich Produktion und Fertigung zuzuordnen (934 Stellen), insbesondere Mechatronik-, Energie- und Elektroberufe (261), Maschinen- und Fahrzeugtechnikberufe (215) und Berufe in der Metallerzeugung, -bearbeitung (210). Es folgen Berufe im Bereich Gesundheit, Soziales, Erziehung (370), etwa medizinische Gesundheitsberufe wie Arzthilfen und Krankenpfleger (126) oder nichtmedizinische Gesundheitsberufe wie Alten- oder Körperpfleger (179). Viele Stellen werden zudem in Verkehrs- und Logistikberufen (277), etwa Lagerwirtschafter und Fahrzeugführer, im Bereich Bau und Gebäudetechnik (266) und in Verkaufsberufen (158) gemeldet.