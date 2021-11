Arbeiter wird von Warnbake getroffen und verletzt

Eine Warnbake, die zur Absicherung einer Baustelle in der Ziegelbacher Straße aufgestellt war, hat ein 82-jähriger Opel-Fahrer am Dienstag gegen 10 Uhr übersehen. Der Senior prallte mit seinem Fahrzeug gegen die Bake, wodurch diese hochgeschleudert wurde und einen 51 Jahre alten Arbeiter am Bein traf. Dieser wurde dadurch leicht verletzt und an Ort und Stelle vom Rettungsdienst versorgt.

Am Fahrzeug des 82-Jährigen sowie an der Warnbake entstand Sachschaden von jeweils mehreren Hundert Euro.