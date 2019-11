Arbeiter wird bei Verpuffung schwer verletzt.

Zu einer Verpuffung bei Schweißarbeiten ist es am Mittwoch um 17.45 Uhr in der Gröninger Hauptstraße gekommen. Ein 42-jähriger Mann war damit beschäftigt, in einer Werkstatt Fahrzeugteile zu schweißen, als sich plötzlich ein in der nähe stehendes Fass mit einem Öl-Benzin-Gemisch entzündete.

Bei der Verpuffung wurde der Mann schwer verletzt und musste mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen werden. Zu einem Bransdausbruch in der Halle kam es nicht. Es entstand deswegen nur geringer Sachschaden.