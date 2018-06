Arbeiter finden bei Zaunbauarbeiten fünf Handgranaten

i.T. (sz) - Bei Felssicherungsarbeiten auf einem steilen, schwer zugänglichen Hanggelände neben der L277 bei Hausen haben Beschäftigte eines Bauunternehmens am Montag eine Handgranate aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden. Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes des Regierungspräsidiums Stuttgart hatten diese bereits am Mittwoch abgeholt. Kurz darauf fanden die Arbeiter aber eine weitere Handgranate, die ebenfalls geborgen wurde. Bei der Sicherung des Geländes wurden sogar noch weitere Handgranaten gefunden.

Auf die Landesstraße unterhalb des Eichfelsens fallen seit Jahren immer wieder Steine und Felsteile. Aus diesem Grund wurde schon vor Jahren damit begonnen, einen insgesamt 350 Meter langen Schutzzaun an den Hang zu bauen. "Vor drei Jahren haben wir bereits 150 Meter gebaut", sagt Gerhard Müller, Fachbereichsleiter für den Bereich Straßenbau beim Landratsamt Sigmaringen. "In diesem Jahr haben wir uns weitere 50 Meter vorgenommen. Die Arbeiten haben erst vor einer Woche begonnen und sollen im November abgeschlossen sein." Damit der Stahlzaun am Hang verankert werden kann, sei es nach Müller nötig, eine Schneise zwischen den Büschen freizuschlagen."Und eben dabei haben die Arbeiter die erste Handgranate entdeckt."

Nachdem die Polizei und der Kampfmittelräumdienst informiert waren, wurde die erste Granate am Mittwoch abgeholt. Als eine weitere Granate entdeckt wurde und auch diese von einem Zweierteam des Kampfmittelräumdienstes geborgen wurde, beschloss die Räum-Truppe, das Gebiet weiträumig mit einem Metalldetektor abzusuchen. Dabei wurden drei weitere Granaten und Patronenhülsen gefunden. "Ich hoffe, wir können jetzt wie gewohnt weiterarbeiten", sagt Ingo Draschl, der als Polier die Zaunarbeiten überwacht.

"Dem dürfte jetzt aber nichts mehr im Weg stehen", sagt Ralf Vendel. Er ist stellvertretender Leiter des Kampfmittelbeseitigungsdienstes in Baden-Württemberg. "Wir waren mit einem Munitionsarbeiter und einem Feuerwerker vor Ort und haben nach dem zweiten Fund das Gebiet weiträumig untersucht." Die Fundstücke wurden dann zur Dienststelle nach Stuttgart gebracht und "kontrolliert zur Detonation gebracht". Die Dienststelle nimmt täglich Meldungen von explosiven Funden entgegen. "Es ist wichtig, dass die Leute melden, wenn sie etwas finden", sagt Vendel. "Denn auch nach 70 Jahren sind Granaten immer noch explosiv, wenn starke Kräfte auf den Zündkörper einwirken." Die Bergung wird laut Müller wohl das Land tragen - immerhin hat das Land auch den Zaun in Auftrag gegeben.