Arbeiten an der Thierschbrücke gehen weiter

Das erste schwere Stahlteil der neuen Thierschbrücke ist in der Nacht zum Freitag auf der Insel angekommen und gleich eingehoben worden. Ein zweites Teil steht schon auf der Insel. Die Arbeiten wollten es in der Nacht zum Samstag einbauen. Damit laufen die Arbeiten an der Thierschbrücke wieder an.

Kai Kattau, Leiter der Garten- und Tiefbaubetriebe, hat am Mittwoch im Stadtrat den Baufortschritt erklärt. Hintergrund war eine gewisse Unruhe unter Bürgern und Räten, weil seit ein paar Tagen keine Bauarbeiter mehr bei der Thierschbrücke zu sehen waren. Kattau erklärte das damit, dass die Bauarbeiten bisher schneller abgelaufen sind als geplant.

Fachbereichsleiter Pius Hummler ergänzt auf Anfrage der LZ, dass der Transport des ersten Brückenteils Ende April wegen Problemen beim Transport vom Stahlwerk am Brenner nach Lindau verschoben werden musste. Dafür sind jetzt gleich zwei Teile gekommen, so dass alles wieder im Zeitplan ist.

Der Transport hat laut Hummler reibungslos geklappt. Das Bauteil war pünktlich auf der Insel, so dass die Arbeiter es bis fünf Uhr einheben konnten. Das ist wichtig, weil diese Arbeiten nur möglich sind, wenn keine Züge fahren und die Bahn die Oberleitungen stromlos schalten kann. Das gleiche Verfahren war in der Nacht zum Samstag für das zweite Bauteil nochmal geplant.

Zwei weitere Bauteile erwartet die Stadt so, dass sie am 23. Juni und am 11. Juli eingebaut werden können, wie Kattau im Stadtrat ankündigte. Da sei Termintreue wichtig, weil die mit der Bahn verabredeten Sperrpausen kaum mehr zu verschieben sind.

Deshalb steht auch heute schon fest, dass die Stadt vom 8. bis 12. Dezember die Behelfsbrücke abbauen wird. Die neue Thierschbrücke muss also vorher befahrbar sein. In einer Nacht wird es laut Kattau mal von 20 bis 5 Uhr keine Möglichkeit zur Überfahrt auf die Hintere Insel geben. Das werde man Anwohner kurz vorher nochmal mitteilen. Mit Rettungsdiensten sei bereits eine Notüberfahrt besprochen.

Danach muss noch der Gehweg angebaut werden, außerdem sind noch Treppenbauten nötig und der Landschaftsbau, so dass das ganze Projekt erst in etwa einem Jahr fertiggestellt sein wird.

Bis Dezember müssen Lindauer und Gäste also auch weiter mit Verzögerungen im Straßenverkehr rechnen, weil bis dahin noch die Ampel im Kreisverkehr stehen wird. Andreas Reich (FW) mahnte im Stadtrat an, dass die Verwaltung dort nachbessern müsse. Er schlug vor, im Extremfall die Insel tatsächlich stundenweise für jegliche Zufahrt zu sperren.

Michael Stiefenhofer, Leiter der Straßenverkehrsbehörde der Stadt Lindau, berichtete, dass es heftige Probleme gegeben habe, als die Batterien der Bautellenampel plötzlich ausgefallen waren, so dass Autos von beiden Seiten auf die Brücke fuhren. Inzwischen seien dort zudem Ampeln in Betrieb, die verkehrsabhängig schalten.

Die Stadtverwaltung erwartet zudem einen besseren Verkehrsabfluss mit Eröffnung der Unterführung Langenweg. Das dies die Lage vor der Thierschbrücke entlastet, daran hat Reich aber seine Zweifel.