Die Südwestgalerie in Hüttlingen-Niederalfingen (Auweg 6) widmet eine Ausstellung dem vor 20 Jahren verstorbenen Künstler Rudolf Haegele. Eröffnung ist am kommenden Sonntag, 30. September, um 11 Uhr. In die Arbeiten führt Kunsthistorikerin Sabine Heilig ein.

Die große Kunst guter Literatur ist es, Worte für tiefste Empfindungen und Gedanken zu finden, die vielleicht im Ansatz schon da sind, die wir selbst jedoch nicht treffend ausformulieren können. So muss es Rudolf Haegele empfunden haben, als er die Schriften von Albert Camus gelesen hat. Diese Seelenverwandtschaft befeuerte Haegeles künstlerische Auseinandersetzung mit der Welt. Vor allem die Essays „L’homme révolté“ (Der Mensch in der Revolte) haben es dem Maler, ehemals Professor an der Staatlichen Akademie der bildenden Künste Stuttgart (1965 bis 1992), angetan: 1926 in Stuttgart geboren, in Aalen aufgewachsen, erlebte er in seinen prägenden Jahren die Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs, deren Schock ihn seinen eigentlichen Berufswunsch, Ingenieur zu werden, an den Nagel hängen ließ. Stattdessen wurde er Künstler und fand darin seine Möglichkeit, der Welt, wie er sie kennenlernte, eine andere entgegenzusetzen.

Ende Juni 1998 starb der ehemalige Professor und Maler nach schwerer Krankheit und hinterließ ein umfangreiches Werk. Die letzten sechs Jahre seines Lebens erwiesen sich als äußerst produktiv. Aus dieser Zeit stammen die Arbeiten, die die Südwestgalerie nun bis 11. November zeigt.

Rudolf Haegele ging es darum, eine essenzielle Verbindung von Menschheit und Erde im Verlauf der Zeit aufzuzeigen. Seine Kunst bringt die Geschicke der Menschheitsgeschichte in Zusammenhang mit den vielen Zeitaltern der Erde, die die Menschheit bereits auf ihr verweilt. Reliefartig bewahren die Malereien nicht nur die Endlichkeit des Lebens als Erinnerungen der Menschen, sondern auch den Veränderungsprozess, der die Zeit mit sich bringt und somit die Gewissheit, dass das Leben weitergeht, auch nach dem Schlimmsten.

So bedeutend und vielschichtig wie die Themen, die er wählte, sind auch die Ergebnisse seiner Arbeit. Trotz seines prägenden Einflusses ist Rudolf Haegele für Sammler ein Geheimtipp geblieben, da er den Kunstmarkt Zeit seines Lebens ablehnte. Für Kenner der Kunstszene ist er einer der ganz großen Künstlerpersönlichkeiten des 20. Jahrhunderts geblieben.