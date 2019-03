Arbeit der Zukunft: Mehr Maschine als Mensch

Für die Arbeit der Zukunft gibt es sehr unterschiedliche Szenarien. Hier unser Best Case und unser Worst Case für den Bodensee:





Best Case:

Die Unternehmen in der Bodenseeregion sind ganz vorne dabei, was Automatisierung und Digitalisierung betrifft. Sie haben den Technologiewandel frühzeitig erkannt und in die Entwicklung innovativer Produkte investiert, mit denen sie lange am Weltmarkt bestehen. Sie nehmen ihre Mitarbeiter mit auf diesen Weg, qualifizieren sie frühzeitig weiter und machen sie fit für die Zukunft, was in beiderseitigem Interesse liegt. Zwar ersetzen Maschinen in rasendem Tempo an vielen Stellen die Menschen, es steigt jedoch auch der Bedarf an Fachkräften, um Roboter und künstliche Intelligenz zu bedienen und zu entwickeln.

Viele Firmen verlagern ihre Produktion aus Asien zurück nach Deutschland, da diese ohnehin nur noch aus Roboter-Anlagen bestehen, für die es hier besser ausgebildete Fachkräfte gibt. Für alle Opfer der Automatisierung, vom Bandarbeiter bis zum Buchhalter, suchen Politik und Unternehmen gemeinsam nach Lösungswegen zu neuer Beschäftigung. Wer den Sprung in das neue Arbeits-Zeitalter nicht schafft, wird von den sozialen Sicherungssystemen aufgefangen. Diese können durch eine hohe Maschinensteuer finanziert werden, die die Betriebe aufgrund der Produktivitätssteigerung locker bezahlen können. Somit sind künftig noch mehr Menschen als heute im Hochtechnologie-Sektor beschäftigt und verdienen glänzend. Ihre Arbeitsbedingungen verbessern sich ständig, da die Unternehmen weltweit um sie konkurrieren. (at)

Worst Case:

Die Unternehmen in der Bodenseeregion haben die Megatrends Automatisierung und Digitalisierung verschlafen. Zu lange setzen sie auf „alte“ Produkte, wie Getriebe oder Verbrennungsmotoren. Jetzt sind sie bei den Themen Elektromobilität und Robotertechnik nicht dabei, die neuen Technologieführer kommen aus Asien. Die Firmen am Bodensee sind nicht mehr konkurrenzfähig. Der Umsatz bei den hier ansässigen Großunternehmen bricht aufgrund der Absatzprobleme ein, was sich potenziert auf die Region auswirkt. In der Wissenschaft spricht man vom „Klumpenrisiko“. Viele Arbeitsplätze hängen an einer Branche oder sogar einem Unternehmen.

Dazu kommt der Wegfall tausender Arbeitsplätze im Einzelhandel, der im Zuge des boomenden Onlinehandels zusammenbricht, sowie im Transportgewerbe aufgrund von selbstfahrenden Autos und Lastern. Eine Rezession trifft auch die wichtigen Branchen Tourismus, Landwirtschaft und Handwerk hart. Von den weltpolitischen Rahmenbedingungen kann sich auch die Bodenseeregion nicht frei machen: Handelskriege mit den USA und Russland verschärfen die Situation, neue Zollbeschränkungen verteuern deutsche Produkte im Ausland. Massenarbeitslosigkeit ist die Folge. In der fortschreitenden Wirtschaftskrise sind die Sozialsysteme des Staates überfordert. Platzende Bau- und Konsumkredite sorgen für eine neue Finanzkrise. Es gibt große Armut und Massenproteste. (at)