Arabische Musik trifft Klassik und Jazz

Rabih Abou-Khalil, Grenzgänger zwischen den Welten der traditionellen arabischen Musik und der europäischen Klassik bis hin zum offenen Jazz, kommt am Samstag, 29. Januar, auf Einladung des Kulturbüros in den Bahnhof Fischbach. Mit leichter Hand und hoher spielerischer und kompositorischer Kompetenz verbindet er arabische, europäische und amerikanische Musik zu einer hochintelligenten Melange, fernab jeglicher Worldmusic-Moden, schreibt das Kulturbüro in seiner Pressemitteilung. So scharte er große Namen aus der Welt des Jazz wie Charlie Mariano, Kenny Wheeler oder Joachim Kühn um sich, aber auch Kollegen aus der Klassikszene: das Ensemble Modern, das Balanescu Quartett, das Kronos Quartett oder das BBC Symphony Orchestra. Seine erfolgreiche Arbeit bescherte ihm in einem Jahr gleich fünfmal den Jazz Award. Kongeniale Begleiter und jahrelange Weggefährten sind der US-Amerikaner Jarrod Cagwin an Drums und Percussion sowie der italienische Akkordeonist Luciano Biondini. Gemeinsam tritt das Rabih Abou-Khalil Trio am Samstagabend um 20 Uhr im Bahnhof Fischbach auf.

Karten kosten 32 Euro. Sie sind im Vorverkauf erhältlich unter Telefon 07541 / 28 84 44, per E-Mail an