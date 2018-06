App-Charts: Bio-Märchen und Kuschelkätzchen

Gleich mehrere Apps für Kinder und Eltern, die gern gemeinsam die neuen Spiel- und Lernmöglichkeiten auf iPhone und iPad erkunden, schaffen es in dieser Woche in die Charts.

Eine neue Version des Bio-Märchens „Grünkäppchen“ landet auf Platz 9 der meistgeladenen iPad-Programme. In einer deutlich abgewandelten Version des Klassikers von Charles Perrault und den Grimms muss der Wolf niemanden fressen, stattdessen gibt es tierfreundliche Aktivitäten und Rezepte aus Großmutters Kochbuch.

Ebenfalls aktualisiert wurde die Haustier-App „Kleines Kätzchen“, die auf Platz 6 der meistgekauften iPad-Apps springt. Dort können die Kids mit dem virtuellen Haustier spielen, ohne dass lästige Haare durch die Wohnung fliegen.

Das neue Spiel „Hidden Folks“, das sich eher an Erwachsene richtet, fällt durch eine bewusst schlichte, handgezeichnete Grafik auf. Die App ist trotz des recht hohen Preise von 3,99 Euro sowohl bei den meistgekauften iPhone-Apps als auch bei den meistgekauften iPad-Apps in den Charts vertreten. Es gilt dabei, Zelte zu erkunden oder mit Krokodilen zu kämpfen.

Die übrigen iPhone-App-Charts werden durch Langzeitfavoriten domniert wie „Threema“, „Facetune“ oder „Scanner Pro“.

Meistgekaufte iPhone-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Blitzer.de PROEifrig Media0,992ThreemaThreema GmbH2,993FacetuneLightricks Ltd.3,994EnlightLightricks Ltd.3,995Minecraft: Pocket EditionMojang6,996Scanner für mich - PDF-Scanner für DokumenteApalon Apps4,9977 Min Workout - 7-Minuten-TrainingseinheitFitness Guide Inc2,998Scanner Pro - Dokumente & Rechnungen als PDF, OCRReaddle3,999Plague Inc.Ndemic Creations0,9910Hidden FolksAdriaan de Jongh3,99

Meistgeladene iPhone-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1100 Balls - Catch The BallsReach Mob Inc.kostenlos2WhatsApp MessengerWhatsApp Inc.kostenlos3Bitmoji - Your Personal EmojiBitstripskostenlos4SnapchatSnap, Inc.kostenlos5YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilenGoogle, Inc.kostenlos6InstagramInstagram, Inc.kostenlos7MessengerFacebook, Inc.kostenlos8Google Maps - Navigation, Bus & BahnGoogle, Inc.kostenlos9FacebookFacebook, Inc.kostenlos10MeinVodafoneVodafone GmbHkostenlos

Meistgekaufte iPad-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1Minecraft: Pocket EditionMojang6,992Hidden FolksAdriaan de Jongh3,993GoodNotes 4 - Notizen & PDFTime Base Technology Limited7,994Duet DisplayDuet, Inc.9,995Scanner für mich - PDF-Scanner für DokumenteApalon Apps4,996Kleines Kätzchen - meine LieblingskatzeFox and Sheep GmbH2,997PDF Expert 5 - PDF-Formulare & AnmerkungenReaddle9,998ProcreateSavage Interactive Pty Ltd5,999CausalityLoju1,9910Mathe mit dem Känguru für iPadHanser Verlag1,99

Meistgeladene iPad-Apps

PlatzApp-NameEntwicklerPreis in Euro1iPad Messenger für WhatsApp - KostenlosInternet Rocks Inc.kostenlos2Bubble Witch 3 SagaKingkostenlos3Criminal Case: Pacific BayPretty Simplekostenlos4Amazon Prime Video DeutschlandLOVEFiLMkostenlos5YouTube - Videos, Clips & Musik ansehen und teilenGoogle, Inc.kostenlos6NetflixNetflix, Inc.kostenlos7PinterestPinterestkostenlos8Taschenrechner Pro für iPad KostenlosApalon Appskostenlos9GrünkäppchenBobaka LLCkostenlos10ProSieben - Kostenloses Live TV und MediathekProSiebenSat.1 Digital GmbHkostenlos