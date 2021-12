Apotheker spendet 6000 Euro für die Digitalisierung der Schulen

Christoph Hepp, Inhaber der Kronen-Apotheke in Winterlingen, hat 6000 Euro für die Digitalisierung der Schulen in der Gemeinde gespendet.

Davon gingen 3325 Euro an die Realschule und 1625 Euro an die Grundschule in Winterlingen sowie 1050 Euro an die Grundschule im Ortsteil Harthausen. Das Geld soll dazu verwendet werden, den Schülern mit dem Einsatz von digitalen Medien das Lernen in der Schule zu ermöglichen.

Die Rektoren und Konrektorinnen bedankten sich im Namen des Lehrerkollegiums und der Schüler, die von der Spende profitieren werden. „Mit dieser Spende hat die Kronen-Apotheke am Rathaus einen wertvollen Beitrag zur digitalen Ausstattung der Winterlinger Schulen geleistet“, schreibt Matthias Gayer, Rektor der Grundschule Winterlingen, in einer Pressemitteilung.